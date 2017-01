Notwendiger Nationalstaat

Zu jW vom 14. Januar: »Das Gespenst des Populismus«

(…) Was ist mit Separatisten wie etwa Katalanen (…)? Sie sagen: Jede Kultur ist eine andere Antwort auf das Leben und die Welt, es ist wichtig, dass es diese Vielfalt gibt (…). Kulturen brauchen ein Gegenüber (…). Eine Eine-Welt-Regierung wäre eine Diktatur ohne Gegengewicht, wohl die schlimmste, die es je gab. (…) Und sie käme nicht zwangsläufig von rechts, da diejenigen Globaleliten, deren Projekt das ist, international orientiert sind und »Linke« ihren Zielen wie der Abschaffung des Nationalstaates besser nützen. Nationalstaat ist keineswegs identisch mit Nationalismus (…). Er ist der einzige existierende Rechtsrahmen der Demokratie (…). Und deshalb stört er die Großkonzerne, die ihn aushebeln wollen, wie man an TTIP und CETA sieht. Die EU ist nicht demokratisch (…). Merkel will keine Demokratie, wir hätten darauf keinen Anspruch »für immer«, wie sie sagte. Heutige »Linke« verfolgen euphorisch jede Revolution von Multikulti bis Gender – nur nicht in den Besitzverhältnissen (…).

Hella-Maria Schier, per E-Mail

Falsche Hoffnung auf Trump

Zu jW vom 17. Januar: »NATO, you’re fired«

Leider ist Eure Einschätzung bezüglich Trump geprägt von Wunschdenken (…). Natürlich bleiben NATO und Extremhochrüstung bestehen, ebenso wie die Aggressionen nicht abnehmen, sondern deren Schwerpunkte evtl. nur etwas verlagert werden (z. B. Richtung Iran). Zu den Modifikationen wird gehören, dass die Europäer zusätzlich (!) mehr bezahlen und höher rüsten müssen. Wie im Römischen Imperium werden die Satellitenstaaten an ihre »Schutzmacht« in größerem Ausmaß tributpflichtig (»America first!«). Übrigens kann man Wetten eingehen, dass es keine Strafzölle für europäische Konzerne geben wird, diese sind ebenso auch amerikanische Konzerne, wie umgekehrt die amerikanischen zugleich europäische sind. Es werden ausreichend viele Senatoren und Abgeordnete damit verquickt sein, um das zu verhindern. Besserung und Frieden kann nur vom amerikanischen Volk kommen, bestimmt nicht von Trump und seiner rechten Horrortruppe.

Hagen Kühn, per E-Mail

Zerfallssymptome

Zu jW vom 17. Januar: »NATO, you’re fired«

(…) Trumps Äußerungen sind eindeutig ein Symp­tom für den Zerfall der herrschenden politischen Kultur in den USA. (…) Der Autor (…) scheint sich über die aufbrechenden Spaltungslinien zwischen den kapitalistischen Zentren EU und USA zu freuen. Dies wäre ein geradezu gefährlicher Gedanke. Denn im Unterschied zur Situation vor und während des Ersten Weltkrieges, in der die radikale Linke wenigstens noch auf eine »helle sozialistische Zukunft« danach hoffen durfte, gäbe es heute im Zeitalter nuklearer Waffen bei Entfesselung nationaler Konflikte zwischen den Zentren für uns alle überhaupt keine Zukunft mehr. Und Trump will die EU ganz eindeutig zerschlagen. (…) Dass mittlerweile das Institutionensystem der EU mehr und mehr brüchig wird, darf programmatisch nicht die Renationalisierung Europas zur Konsequenz haben. Wir wissen doch, wohin das geführt hat. Dieser Ruf nach Renationalisierung ist (…) insbesondere das Ergebnis der Politik Merkels und Schäubles mit ihrer Austeritätspolitik gegenüber dem Rest der Euro-Zone. (…) Uns sollte es um die Aneignung Europas von unten gehen. (…)

Michael Mohri, Köln

Berechtigtes Interesse

Zu jW vom 21./22. Januar: »›Thema innere Sicherheit nicht AfD überlassen‹«

(…) Mich würde doch sehr interessieren, wie sich die Situation in Syrien durch das Eingreifen Russlands »verschlimmert« hat. Was heißt »Verteidigung von Einflusssphären«? Deutsche Truppen sind nicht mehr so weit von Leningrad – pardon: St. Petersburg – entfernt. Sie stehen in Lettland, wo die BRD seit Jahr und Tag SS-Veteranen sozusagen Beamtenpensionen zahlt. In der Mitte – Ukraine – werden Nazibanditen geehrt. Im Süden zielt die Sehne der »arabischer Frühling« genannten Aktion auf den Iran. Fachleute sagen, Hillary wäre ganz scharf darauf gewesen, sich damit zu beschäftigen. Also mehr »Kampf ums Überleben« als »Einflusssphäre«.

In Syrien wird nach CIA-Manier gekämpft (…). Die USA haben sogar schon B-52-Bomber eingesetzt. (…) Auch wurden »Stinger«-Luftabwehrraketen geliefert. Opfer gibt es dabei nicht, jedenfalls nach Auffassung von Frau Wagenknecht. »Die Russen« haben ein begründetes Interesse, sich um die Situation der Region zu kümmern. (…)

Horst Selchow, Berlin

Leiharbeit ist Menschenhandel

Zu jW vom 24. Januar: »Die Leiharbeit gestalten«

Herr Körzell und der DGB reden diese moderne Art der Sklaverei schön und legitimieren die Zeitarbeit auch noch durch einen Tarifvertrag und enthalten somit den Mitarbeitern den »gleichen Lohn für gleiche Arbeit« vor. Der DGB betreibt selber Zeitarbeitsfirmen, und somit ist es verständlich, dass man an der Beendigung dieses permanenten Arbeitsunrechts nicht interessiert ist. Seit die BRD die Hartz-Gesetze und weitere Verschärfungen erließ, prügeln die Jobcenter das Menschenmaterial mit Sanktionsdrohungen und sonstigen Zwangsmaßnahmen in die Zeitarbeitsfirmen rein (…). Das Zeitkonto des Mitarbeiters wird missbraucht von der Zeitarbeitsfirma, um die einsatzfreie Zeit als »Überstundenabbau« oder »Urlaub« vom Leihsklaven abzeichnen zu lassen. Ansonsten drohen Kündigung und Anschwärzen beim Arbeitsamt. Diese mafiaähnliche strukturelle Gewalt gegenüber den Lohnabhängigen wird durch solch einen Tarifvertrag noch zementiert! Fraglich ist auch, ob der DGB überhaupt legitimiert ist, Tarifverträge im Namen der Leiharbeiter auszuhandeln. (…) Leiharbeit ist Menschenhandel und gehört verboten und geächtet!

Manuel Soler, Osnabrück