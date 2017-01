Die Verteidiger

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich am gestrigen Freitag mit Donald Trump getroffen. Schon vorher hatte sie angekündigt, dass sie den neuen US-Präsidenten an die glorreichen Siege der Führer der beiden Staaten erinnern werde und daran, dass die USA und Britannien die moderne Welt geschaffen haben. So falsch ist das nicht. Sowohl die Nachkriegsordnung von Bretton Woods mit festen Wechselkursen und einem etwas regulierten Finanzkapital als auch die Auflösung dieser Regulierung im Namen des Neoliberalismus fanden unter britischer und US-Führung statt. Schon möglich, dass sich Teile der herrschenden Klasse in diesen beiden Ländern einbilden, mit »Brexit« und der »America first«-Politik Trumps werde, ganz wie unter Margaret Thatcher und Ronald Reagan, ein Tor in eine noch modernere, schöne neue Welt geöffnet.

Ähnlich verblüffend wie dieser Zusammenschluss zweier englisch sprechender Führungsfiguren ist die Reaktion in der Spitze der EU-Länder. Sie fühlen sich angegriffen. Sie sind es auch. Die EU ist dasjenige Staatenbündnis, das die Freiheit des Waren- und Kapitalverkehrs zum zentralen Bündniszweck erhoben hat. Weil US-Konzerne von dieser Sonderzone kapitalistischer Extrafreiheiten auch ganz gewaltig profitieren, hatten die Führungsfiguren in der EU sich daran gewöhnt, dass die USA die Union nicht als gefährlichen Konkurrenten, sondern als nützliches Protektorat behandeln würden. Auch dass Deutschland als größtes Land in diesem Gebilde die Führung, seit der Euro-Staatsschuldenkrise sogar die Herrschaft übernahm, stieß bisher auf das Wohlwollen Washingtons. Das begann mit George Bush Seniors Förderung der DDR-Übernahme nach Helmut Kohls Wünschen und endete nicht mit der von Barack Obama geduldeten Knebelung wichtiger NATO-Staaten wie Griechenland.

Das wird sich vermutlich ändern. Die Reaktion der EU-Oberen ist eindeutig. Sie hoffen, dass die Trump-Fraktion der herrschenden Klasse in den USA nur vorübergehend in der Vorhand ist. Die Kanzlerin hat ja direkt nach Trumps Wahl die von der EU hochgehaltenen Werte des Liberalismus unveräußerlich genannt. Der französische Finanzminister Michel Sapin kommentierte den Besuch von May in Washington mit der Bemerkung, die beiden könnten gar nicht verhandeln. Das ist formal richtig, weil sie durch entsprechende Verträge noch gebunden sind. Zu den nervösen »Europa«-Verteidigern gesellte sich kürzlich auch EZB-Präsident Mario Draghi. Er stellte klar, dass ein Land im Fall eines EU-Austritts alle Schulden gegenüber der Zentralbank bezahlen müsse. Im Fall Italiens, woher die Anfrage kam, sind das zur Zeit 360 Milliarden Euro. Früher hat Draghi solche Fragen mit dem Hinweis beantwortet, der Euro sei »irreversibel«.

Schließlich kann man die Installierung von Martin Schulz als Parteichef der SPD als Signal dafür werten, dass diese Partei ihr Tun, Trachten und Schicksal mit der EU verbindet. Schulz steht als ehemaliger EU-Parlamentspräsident für das enge Bündnis mit den Konservativen und für den Erhalt und Ausbau der EU als oberstes Ziel.