Speedpanzerfahrer des Tages: Antoni Macierewicz

Foto: Kacper Pempel/Reuters

Polens Regierende haben offenbar wirklich ein besonderes Verhältnis zu jenem höheren Wesen, das sie verehren. Vor einem Jahr überlebte Staatspräsident Andrzej Duda einen Verkehrsunfall bei 200 km/h, als seiner Dienstlimousine ein Reifen platzte. Nachher stellte sich heraus, dass in der Regierungsgarage keine schusssicheren Winterreifen vorrätig gewesen waren und die Monteure daher einen alten aufgezogen hatten, der schon ausgemustert war. Drei Warnsignale des Systems über abfallenden Luftdruck hatte Dudas Fahrer ignoriert.

Jetzt ging Verteidigungsminister Antoni Macierewicz unversehrt aus einer Massenkarambolage hervor, die seine eigene Kolonne verursacht hatte. Macierewicz kam aus Torun, wo er an der Medienhochschule des Priesters Tadeusz Rydzyk über »Militärische Leistungen, auf die man als Pole stolz sein kann« referiert hatte. Und er musste ganz dringend zurück nach Warschau, wo am Abend seinem Parteichef Jaroslaw Kaczynski ein Medienpreis als »Mann der Freiheit 2016« verliehen wurde.

Also traten die Fahrer in Macierewiczs Autokolonne die Gaspedale bis zum Anschlag durch. Statt die – längere – Route über die Autobahn zu nehmen, heizten sie über eine Landstraße. Zeugen berichteten von zahllosen gefährlichen Situationen entlang ihres Weges. In der Ortschaft Lubicz Dolny wurde die Raserei an einer Ampelkreuzung unterbrochen. Die Staatskarossen düsten über Rot, demolierten sechs Fahrzeuge harmloser Verkehrsteilnehmer und hinterließen am Unfallort zwei zu Schrott gefahrene Regierungs-BMW. Macierewicz stieg in ein Begleitfahrzeug um und ließ weiter Gas geben. Man kann das Fahrerflucht nennen. Macierewiczs Hang zur Raserei ist in Warschau berüchtigt. Genösse er nicht als Abgeordneter Immunität, wäre er schon längst seinen Führerschein los. So aber sammelt er weitere »militärische Leistungen, auf die man als Pole stolz sein kann«.