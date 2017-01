Verfassung statt Gewehre

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (rechts) während des Treffens mit syrischen Oppositionsgruppen am Freitag in Moskau Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Bei einem Treffen mit Vertretern syrischer Oppositionsgruppen in Moskau hat der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag die Vereinten Nationen für ihre Untätigkeit bei der Vermittlung innersyrischer Gespräche kritisiert.

Die für den 8. Februar vorgesehenen Syrien-Gespräche in Genf seien auf Ende Februar verschoben worden, so Lawrow. Dafür gebe es »keinen Grund.« Das Büro des UN-Sondervermittlers Staffan de Mistura in Genf äußerte sich dazu bislang nicht. De Mistura wird sich in der kommenden Woche mit UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez beraten.

Die russische Regierung hatte am Freitag Vertreter von syrischen Opposi­tionsgruppen eingeladen, um sie über die Verhandlungen im kasachischen Astana am Montag und Dienstag zu informieren. Weil es bei den Astana-Gesprächen um die Konsolidierung des landesweiten Waffenstillstandes in Syrien ging, der von Russland, der Türkei und Iran Ende Dezember 2016 vermittelt worden war, hatte neben der Regierungsdelegation lediglich eine Delegation von 14 Kampfgruppen teilgenommen, die vorrangig von der Türkei kontrolliert werden.

Die Astana-Gespräche bezeichnete Lawrow als »wichtigen und qualitativ neuen Schritt hin zu einer Lösung« und »Verhandlungen über die Zukunft« Syriens. Die neuen Prozesse »beziehen die bewaffneten Oppositionsgruppen mit ein, die sich bisher nicht an Begegnungen mit der Regierung beteiligt haben.«

Er erläuterte den syrischen Oppositionellen den Mechanismus, mit dem Russland, Türkei und Iran den Waffenstillstand überwachen wollen. Er übergab ihnen auch den von russischen Experten ausgearbeiteten Entwurf für eine neue syrische Verfassung. Das Papier sei eine allgemeine Zusammenfassung von Vorschlägen, die im Laufe der letzten Jahre sowohl von der syrischen Regierung als auch von Oppositionsgruppen vorgelegt worden seien. Man habe versucht, »übereinstimmende Punkte« zu identifizieren.

Aus Kreisen Oppositioneller habe es Kritik an dem Vorgehen gegeben, räumte Lawrow ein. Der vorgelegte Entwurf, so die Vorwürfe, sei vergleichbar mit der Verfassung, die die USA dem Irak aufgezwungen hätten. Er wies die Kritik zurück und sagte, der von Russland vorgelegte Entwurf sei eine Zusammenfassung von Vorschlägen, die von den verschiedenen Seiten in Syrien selbst eingebracht worden seien. »Wir bieten nur an, die sehr komplexe Arbeit an so einem Dokument zu beschleunigen«. Das Papier solle die Debatte bei den Genfer Gesprächen anregen, bei denen es genau um diese Punkte gehen solle. Das ständige »Herumreden« müsse aufhören, fügte Lawrow hinzu. »Es muss über einzelne Themen gesprochen werden, die in der (UN-Sicherheitsrats-) Resolution 2254 festgelegt wurden. Dazu gehört auch die Arbeit an der Verfassung.«

An den Gesprächen in Moskau nahm der Vertreter der »Partei des Volkswillens« und der »Volksfront für Freiheit und Wandel« sowie Vertreter der sogenannten Kairo-Gruppe teil. Auch der frühere Präsident der Bewegung »Den syrischen Staat aufbauen«, Luai Hussein, kam nach Moskau. Er lebt mittlerweile im Exil. Ebenfalls vertreten war die Partei der Demokratischen Union (PYD), die vor allem die syrischen Kurden vertritt.

Nicht der Einladung gefolgt war der in Riad ansässige »Hohe Verhandlungsrat«, der ein gesondertes Treffen, ohne die anderen Oppositionsgruppen, beanspruchte. Auch die in Istanbul ansässige »Nationale Koalition« hatte abgesagt.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete, in dem Entwurf seien »ein Zweikammersystem und eine siebenjährige Amtszeit des Präsidenten ohne Recht auf eine Wiederwahl« vorgesehen.

Die Forderung nach einem föderalen System in Syrien, wie von kurdischer Seite vorgeschlagen, sei in dem Verfassungsentwurf nicht enthalten, hieß es im russischen Außenministerium. Solche Entscheidungen seien »von den Syrern selbst zu treffen, von den verschiedenen Vertretern, den Oppositionsgruppen, der Regierung«, sagte Außenamtssprecherin Marija Sacharowa am Freitag. Eine neue Verfassung dürfe nicht Anlass für neuen Streit sein, sondern müsse Lösungen bieten. »Es wird Zeit, dass ein Verfassungsentwurf in die Hände der verfeindeten Seiten kommt, keine Sturmgewehre.«