Schlafen unter den Mainbrücken

Ein Banner »Winterübernachtungen Ebene b« weist in Frankfurt am Main auf die Übernachtungsplätze im Bahnhof hin (17. Oktober 2016) Foto: Andreas Arnold/dpa-Bildfunk

Rund 50 bunt beklebte Papphäuser sorgten am Donnerstag auf dem Römer, dem Platz vor dem Rathaus in Frankfurt am Main, für Aufsehen. Aktivisten verschiedener stadtpolitischer Initiativen hatten sie dort aufgestellt, um die parallel tagende Stadtverordnetenversammlung auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Das lautet: »Wohnraum für alle – solidarisches Miteinander statt Ausgrenzung und Verdrängung!« Geworben wurde auch für eine Demonstration am Samstag.

Die Stadtregierung aus SPD, CDU und Grünen müsse die städtische Wohnraumpolitik grundlegend verändern, verlangen die Initiativen. »Es ist ein Skandal, dass Menschen unter Mainbrücken oder in der ›B-Ebene« der U-Bahn-Station Hauptwache schlafen müssen, während zugleich Gebäude in Frankfurt leer stehen«, erklärte ein Aktivist von »Project Shelter« gegenüber junge Welt. Die Gruppe setzt sich aus Studierenden, weiteren Frankfurter Bürgern und Migranten zusammen.

»Nicht zu fassen, dass es ausgerechnet die reiche Stadtgesellschaft der Bankenmetropole hinnimmt, dass so viele Menschen obdachlos sind!« Ihr Leben sei von Ausschluss, Diskriminierung und Rassismus geprägt. Um Abhilfe zu schaffen, nähmen im Projekt organisierte Aktive und ihre Freunde Menschen in ihre privaten Wohnungen auf, unterstützten sie bei Behördengängen und Alltäglichem, schildert er. »Wir tun es unabhängig von deren Aufenthaltsstatus«. Wegen schlechter Erfahrungen mit Behörden und Polizei sind die vorwiegend jungen Leute der Initiative misstrauisch und wollen ihre Namen nicht veröffentlicht sehen.

Auch ein über Italien nach Frankfurt geflüchteter Ghanaer nennt nur seinen Vornamen: Owusu. »Du kriegst keine Wohnung, wenn du keinen Job hast. Arbeit aber findest du nicht, weil du keine Meldeadresse vorweisen kannst.« Er selbst schlage sich irgendwie durch. Mittlerweile habe er Papiere, die zum Aufenthalt berechtigen. Er arbeite nun in einem Hotel. »Wie aber soll man von 800 Euro monatlich leben, wenn die Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel 80 Euro kostet und die Wohnungsmiete 600 Euro?« fragt Owusu.

Die Initiative Project Shelter kämpft seit Winter 2014 gegen die zunehmende Wohnungslosigkeit. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören Besetzungen von Immobilien im städtischen Besitz. Die in Beschlag genommenen Häuser werden allerdings von der Polizei stets innerhalb von 24 Stunden wieder geräumt. Im August vergangenen Jahres konnte die Initiative einen Erfolg erreichen: Der Besitzer eines kleinen, leerstehenden Bistros überließ den Aktivisten die Räumlichkeiten mietfrei. Am 9. Dezember 2016 gab es einen nächtlichen Anschlag auf die Räume. Der angreifende Mob hinterließ ein Bekennerschreiben, in dem er weitere Zerstörungen ankündigte.

Project Shelter fordert von der Stadtregierung eine geeignete größere Liegenschaft, um ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum zu eröffnen. Nötig sei zudem die Änderung des Meldegesetzes: Eine gültige Meldeadresse dürfe keine Voraussetzung für einen Arbeitsplatz sein.