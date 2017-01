Deutscher Unsicherheitsstaat

Unterschlupf für Terroristen, und der Staat schaut zu? Moschee-Verein »Fussilet 33« am 05.01.2017 im Hinterhof eines Hauses in der Perleberger Straße in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Renate Künast von der Bundestagsfraktion der Grünen erklärt sich das »Behördenversagen« im Fall Anis Amri so: »Entweder sind das absolute Dilettanten da, oder man versucht uns zu verarschen.« Gesagt hat sie das im ARD-Magazin »Kontraste«, das am Donnerstag abend die nächste der gefühlt 100 »Ermittlungspannen« im Vorfeld und Nachgang des Lkw-Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz präsentierte. Demnach hat Amri womöglich bis zuletzt in der als Islamistenstützpunkt geltenden Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit gewohnt. Der TV-Bericht bringt die Berliner Fahnder in noch größere Bedrängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte die Observierung des Tunesiers im September 2016 unter anderem deshalb eingestellt, weil er dort angeblich nicht mehr verkehrt sei.

Diese Version erscheint zweifelhaft. Laut Landeskriminalamt (LKA) hat die Überwachungskamera eines direkt gegenüber der Moschee gelegenen Polizeireviers Amri am 28. November, am 10. und 13. Dezember sowie noch eine Stunde vor der Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt am Abend des 19. Dezember gefilmt. Offenbar war er dort nicht nur zu Besuch. »Kontraste« liegt ein im polizeilichen Informationssystem »Inpol« eingestelltes »Personagramm« vor, das mit Datum 14. Dezember das Fussilet-Quartier als dessen Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort ausweist. Hintergrund war eine Aktualisierung von Amris Akte durch die nordrhein-westfälische Polizei anlässlich dessen Abmeldung im niederrheinischen Emmerich.

Im fraglichen Dokument soll ferner vermerkt sein, Amri sei in der Moschee »zur Zeit aufhältig«. Als Quelle dafür sei eine »Obs MEK Berlin« (Observierungseinheit des Mobilen Einsatzkommandos Berlin) genannt. Vertreter von NRW-Sicherheitskreisen äußerten gegenüber dem Magazin, dass der Eintrag veraltet gewesen sei. Die Behörden der Hauptstadt hätten versäumt, die Daten auf den neuesten Stand zu bringen. Auf Grünen-Politikerin Künast wirkt das wie eine Schutzbehauptung. »Ein bei Inpol eingestelltes Personagramm hat immer den aktuellsten Stand.« Das LKA Berlin wollte sich nicht zu der Frage äußern und verwies auf die Bundesanwaltschaft.

Dass Amri in dem Treffpunkt radikaler Salafisten ein- und ausgegangen war, hatte die Berliner Innenverwaltung erst einen Monat nach dem Anschlag eingeräumt. Auf Klage des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) vor dem Verwaltungsgericht muss die Polizei nun Details zu der Maßnahme offenlegen. »Vor dem Terrorakt hatte sie die Bilder offenkundig über Wochen, womöglich über Monate nicht ausgewertet – zur Verhinderung des Anschlags jedenfalls zu spät«, gab »Kontraste« zu bedenken. Dazu noch einmal Künast: »Das ist ja angewandte Schizophrenie. Wenn ich Gefahrenabwehr betreiben will, muss ich auch ein Interesse haben, zeitnah auszuwerten, um die Gefahr abzuwehren. Das ist schlicht und einfach dilettantisch.«

Alternativ ließe sich auch mutmaßen, dass sich Amri durchaus auf dem Schirm der Sicherheitsorgane befand, aber als möglicher V-Mann oder »Quelle wider Wissen« Narrenfreiheit genoss. Als Erklärung erscheint das allemal plausibler als die mit immer wieder neuen Unglaublichkeiten angereicherte Erzählung vom »deutschen Pleiten-Pech-und-Pannen-Unsicherheitsstaat«. Immerhin, die Linksfraktion im Bundestag verordnet sich keine Denkverbote. Sie bohrte dieser Tage bei der Bundesregierung nach, ob sie ausschließen könne, dass Amri »von einem ausländischen Nachrichtendienst geführt wurde bzw. Kontakt zu einem ausländischen Nachrichtendienst hatte«. Am Donnerstag gab es die Antwort: Man habe dazu »keine Erkenntnisse«.