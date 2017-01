Nie wieder »kein Krieg«

Wolfgang Ischinger lädt die Elite ein: Die Münchner »Sicherheitskonferenz« ist zwar eine private Veranstaltung, dient den Mächtigen aber für informelle Absprachen Foto: Peter Kneffel dpa/lby

Wie üblich wird sie hochrangig besetzt sein, die Münchner Sicherheitskonferenz, zu der mehr als 500 Teilnehmer in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet werden. Vom 17. bis zum 19. Februar kommen sie im Luxushotel Bayerischer Hof zusammen: Staats- und Ministerpräsidenten, Außen- und Verteidigungsminister in erstaunlicher Zahl, der neue UN-Generalsekretär António Guterres, Vertreter weltweit führender Außenpolitikthinktanks, der Exekutivdirektor von Human Rights Watch, Kenneth Roth, zudem Bill Gates als Vorsitzender der »Bill and Melinda Gates Foundation«, der vermögendsten Stiftung der Welt, und viele mehr.

Wer Rang, Namen und Einfluss hat in der Weltpolitik, hat sich entweder selbst für München angekündigt oder wird zumindest einen Minister, einen Abgeordneten, einen Mitarbeiter entsenden. Die Bundesregierung wird sogar vierfach vertreten sein: Der künftige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) haben sich angemeldet. Geleitet wird die Konferenz zum neunten Mal von Wolfgang Ischinger, einem Spitzendiplomaten, der den Vorsitz der Veranstaltung seit 2008 innehat.

An Gesprächsthemen wird es nicht mangeln: Die Krisen und Kriege, die Unsicherheiten und Erschütterungen in der Weltpolitik nehmen seit mehreren Jahren überhand. Natürlich wird es in München um die bewaffneten Konflikte gehen, die zuletzt die internationale Politik am stärksten dominierten: um den Bürgerkrieg in der Ukraine und um den Krieg in Syrien. Über den ersteren können die Teilnehmer mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow diskutieren. Lawrow wird auch über den Syrien-Krieg sprechen wollen, über den man auf der Konferenz zudem mit Regierungsvertretern dreier Staaten reden kann, die ebenfalls eine Kriegspartei massiv unterstützen – mit den Außenministern Irans, Mohammed Dschawad Sarif, Saudi-Arabiens, Adel Al-Dschubeir, und der Türkei, Mevlüt Cavu­soglu. Selbstverständlich wird es auch um Afghanistan gehen; der afghanische Präsident Mohammed Aschraf Ghani und der Stabschef der pakistanischen Armee, Kamar Dschawid Badsch­wa, werden in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Wem eher die Inselstreitigkeiten im Südchinesischen Meer und der Nordkorea-Konflikt am Herzen liegen, der wird den chinesischen Außenminister Wang Yi treffen können.

Und natürlich werden – die Münchner Sicherheitskonferenz ist in ihren Ursprüngen ja eine zutiefst transatlantische Zusammenkunft – die Vereinigten Staaten vertreten sein. Was ist von der neuen US-Administration zu erwarten? Pfeift Donald Trump auf die NATO? Wirft er sich Russland an den Hals, attackiert er China? Zu Fragen wie diesen werden der neue US-Verteidigungsminister James Mattis und sein Kabinetts- und Generalskollege John Kelly, der das Heimatschutzministerium leitet, Rede und Antwort stehen müssen: Beide haben ihre Teilnahme an der Sicherheitskonferenz bereits bestätigt. Zudem werden mehr als ein Dutzend US-Senatoren erwartet, darunter der altbekannte Hardliner John McCain.

Geht es nach Konferenzleiter Ischin­ger, dann werden die deutschen Politiker in München deutlich härter auftreten als zuvor. Der Bürgerkrieg in der Ukraine und der Syrien-Krieg hätten gezeigt, so Ischinger unlängst im Interview mit der Welt, wie »grundfalsch« es sei, »zu sagen: Es kann keine militärischen Lösungen geben«. Weil die EU keine Truppen nach Syrien entsandt habe, seien »wir Europäer einmal mehr an den Spielfeldrand verbannt worden – eine Zuschauerposition, die der Rolle der EU als größter Handels- und Wirtschaftsmacht der Welt mit 500 Millionen Menschen nicht gerecht wird«, behauptete Ischinger. »Ich wünsche mir, dass kein verantwortlicher deutscher Politiker diesen Satz«, dass es keine militärischen Lösungen geben könne, »wiederholt«. Die Parole für München lautet also: Nie wieder »kein Krieg«.