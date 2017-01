Keine Mehrheit für Genmais

In der Bundesrepublik führten nicht zuletzt massive Proteste dazu, dass der Anbau von genmanipuliertem Mais auf deutschen Äckern mittlerweile verboten ist Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Es ist das erste Zulassungsverfahren für sogenannte transgene Maissorten in der EU seit langem, und es wird voraussichtlich von der EU-Kommission entschieden. Denn am Freitag konnte sich der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel, in dem Ministerialbeamte der Mitgliedstaaten sitzen, nicht auf ein Votum in der Sache einigen. Zur Debatte stand eine Erneuerung der Anbauzulassung für die Sorte Mon810 des US-Saatgutriesen Monsanto sowie die Erstzulassung für ähnliche Produkte des Schweizer Konzerns Syngenta (Bt11) und des ebenfalls in den USA ansässigen Anbieters Dupont (Bt1507).

Die Kultivierung von Mon810 war schon 2007 genehmigt worden. Die Sorte wird bereits in in Europa angebaut, vor allem in Spanien und Portugal, aber auch in Rumänien, Tschechien und der Slowakei. Wie die beiden anderen Sorten ist sie resistent ist gegen bestimmte Schädlinge. In vielen anderen Ländern ist der Anbau jedoch verboten, so in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Ungarn und Österreich.

Aufgrund von Bestimmungen, die seit Mitte 2015 gelten, konnten die Mitgliedstaaten nun bereits im Vorfeld erklären, dass sie bei einer Zulassung auf EU-Ebene den Anbau auf ihrem Territorium nicht gestatten werden. Insgesamt 17 Staaten haben dies nach Angaben der EU-Kommission für ihr gesamtes Gebiet getan, darunter Deutschland und die Nachbarländer Österreich, Frankreich, Niederlande, Polen, Dänemark und Luxemburg. Die Bundesregierung will allerdings einer Zulassung für Forschungszwecke zustimmen. Und zwei Mitgliedstaaten nutzten die Ausstiegsklausel nur für Teile ihres Territoriums: Belgien mit Blick für die Region Wallonie sowie Großbritannien für Schottland, Wales und Nordirland.

Zu erwarten ist nun, dass die EU-Kommission die Sorten im Februar zulässt. Sie werden dann aber nur in den Ländern angebaut werden, in denen es keine nationalen Verbote gibt. Nach dem Unentschieden im Ständigen Ausschuss werde man nun »über die nächsten Schritte nachdenken«, sagte eine Sprecherin der Kommis­sion in Brüssel. (AFP/jW)