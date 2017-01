»Einige entziehen willkürlich die Arbeitserlaubnis«

Foto: Andreas Gebert/dpa-Bildfunk

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert, der Freistaat schiebe willkürlich Afghanen ab. Am Montag hätten etwa auch zwei werdende Väter und mehrere psychisch Kranke im Flugzeug nach Kabul gesessen. Sind diese Abschiebungen rechtmäßig?

Der Skandal ist: Abschiebungen werden derart auf die Schnelle vollzogen, dass eine rechtliche Klärung zuvor nicht möglich ist. Betroffene können es nicht mehr schaffen, notwendige Beratungen in Anspruch zu nehmen oder einen Anwalt zu konsultieren. In einem Fall waren die Vaterschaft und das Sorgerecht gerichtlich nicht anerkannt; eine familiäre Bindung konnte aufenthaltsrechtlich nicht geltend gemacht werden. Über den anderen Mann wissen wir nicht näher, weshalb für ihn kein Abschiebeschutz galt. Wir hatten auch keine Gelegenheit mehr, zu ihm Kontakt aufzunehmen. Von einer Journalistin der Nachrichtenagentur dpa, die ihn in Kabul interviewte, war zu erfahren: Seine Freundin in Deutschland ist im dritten Monat schwanger von ihm. Dabei heißt es, Familien dürfen nicht auseinandergerissen werden. Er habe einen Ausbildungsvertrag in der Tasche gehabt, die Stelle aber nicht antreten dürfen. Die Ausländerbehörde hat es nicht genehmigt.

Wieso konnten auch psychisch Kranke abgeschoben werden?

Ein Mann war mehrere Wochen in der psychiatrischen Klinik behandelt worden, erst kürzlich als einigermaßen stabil entlassen. Seine Anwälte hatten nicht damit gerechnet, dass er am Montag ins Flugzeug gesetzt werden würde. Ihr Eilantrag wurde ebenso abgewiesen wie eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Selbst der bayerische Verwaltungsgerichtshof München hat verdeutlicht: Einzig bei alleinstehenden jungen gesunden afghanischen Männern sei möglicherweise davon auszugehen, dass sie sich in Afghanistan ein Existenzminimum erwirtschaften könnten. Ganz zu schweigen von der Gefahr, dass dort alle Opfer eines Anschlags oder von Kriegshandlungen werden könnten. Wir warten auf Antworten von zuständigen Gerichten und Politikern: Wie ist zu verantworten, kranke Menschen dorthin abzuschieben? Die Frage, ob psychisch Kranke, die teure Medikamente benötigen, dort überleben können, wird übergangen. Mitarbeiter von Ausländerbehörden müssen sich fragen lassen, weshalb sie Spielräume nicht nutzen, humanitär zu entscheiden. Es ist absurd, ständig Menschen nach Kabul zu schicken, die sich dort als Tagelöhner um wenige mies bezahlte Jobs streiten.

Wie ist deren Situation dort?

Von Experten wie Thomas Ruttig, Direktor des Afghanistan Analysts Networks, wissen wir, dass es für viele oft nur möglich ist, alle drei oder vier Tage für wenige Stunden einen Job zu ergattern, für eine Bäckerei auszufahren oder auf dem Bau zu schuften.

Warum schiebt Bayern selbst Afghanen ab, wenn sie in Deutschland Arbeits- oder Ausbildungsverträge abgeschlossen haben?

Zur Zeit werden in Bayern alle Menschen benachteiligt, die nicht aus den Herkunftsländern der »Top Fi ve« kommen, also aus den fünf Ländern mit der größten Bleibeperspektive – Syrien, Iran, Irak, Somalia und Eritrea. Obgleich Afghanen zu mehr als 50 Prozent ein Aufenthaltsrecht erhalten – was das Bundesinnenministerium als gute Anerkennungsquote wertet – wird ihnen oft weder Zugang zu Integrationskursen gewährt, noch eine frühe Möglichkeit, Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen. Manche Landkreise entziehen Afghanen willkürlich die Arbeitserlaubnis.

Geht Ihr Freistaat da besonders gnadenlos vor?

Andere Bundesländer halten sich bei Abschiebungen von Afghanen zurück. Wie unerbittlich Bayern dagegen vorgeht, ist an den Zahlen der am Montag vom Flughafen Frankfurt am Main nach Kabul Abgeschobenen zu sehen. Baden-Württemberg hatte vier Flüchtlinge zur Abschiebung gemeldet, Hamburg drei, Nordrhein-Westfalen drei, die allerdings alle untergetaucht waren, Rheinland-Pfalz nur eine Person, Hessen keine einzige. Aus Bayern waren es 18 Personen. Einen frisch Operierten hatte die Polizei kürzlich zur Abschiebung aus dem Krankenhaus holen wollen. Ärzte, die sich schützend vor das Krankenbett stellten, haben es verhindert. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sich konsequent für Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. Er kritisierte den Vorstoß seines schleswig-holsteinischen Amtskollegen Stefan Studt, SPD, einen Abschiebestopp in Betracht zu ziehen.