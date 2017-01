Misstrauen gegen Moskau

Theresa May vor Vertretern der US-amerikansichen Republikanischen Partei am Donnerstag (Ortszeit) in Philadelphia Foto: Mark Makela/Reuters

Vor ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. May sagte am Donnerstag vor republikanischen Abgeordneten, Washington müsse sich bei der Annäherung an Moskau »in acht nehmen«.

May ist der erste ausländische Staatsgast, den Trump nach seiner Amtseinführung vor einer Woche im Weißen Haus empfängt. Der neue US-Präsident hatte sich in den vergangenen Monaten mitunter vorsichtig positiv über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert und die Möglichkeit einer Verbesserungen der unter seinem Amtsvorgänger Barack Obama stark belasteten Beziehung zu Russland ins Spiel gebracht.

In seiner Republikanischen Partei rief er damit teils massive Kritik hervor. May sagte in einer Rede vor republikanischen Abgeordneten in Philadelphia, der frühere US-Präsident Ronald Reagan habe sich bei seinen Verhandlungen mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow stets an der Redewendung »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« orientiert. Bei der Zusammenarbeit mit Putin sei nun ihr Rat, nach der Maßgabe zu verfahren, »sich einlassen, aber gleichzeitig in acht nehmen«.

Nur einen Tag nach seinem Treffen mit May will Trump am Samstag mit Putin telefonieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.

May betonte in ihrer Rede zudem Bedeutung der Vereinten Nationen sowie der Weltbank und des westlichen Kriegsbündnisses NATO. »Die Vereinten Nationen müssen reformiert werden, aber sie bleiben grundlegend«, erklärte sie. Die NATO nannte sie einen »Eckpfeiler der Verteidigung des Westens«. Trump hatte sich in der Vergangenheit kritisch über das Bündnis in seiner derzeitigen Form geäußert. Sein Verteidigungsminister James Mattis hatte sich jedoch erst vor wenigen Tagen klar zur NATO bekannt.

Neben der Außen- und Sicherheitspolitik dürfte sich ein wichtiger Teil von Mays Gesprächen mit Trump um ein angestrebtes bilaterales Handelsabkommen drehen. (AFP/jW)