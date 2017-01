Richtig schön durchpaddeln

»Gesamtpaket von Wasser, Sonne und Natur«: Kanute Jacob Schopf liebt seinen Sport Foto: Roland Weihrauch/dpa

Jacob Schopf ist »Berlins Nachwuchssportler des Jahres 2016«. Der 17 Jahre alte, 1,86 Meter große und 78 Kilogramm schwere Kanute vom Köpenicker Kanusportclub wurde im Sommer in Minsk Juniorenweltmeister im Einer-Kajak über 1.000 Meter und beeindruckte damit die Fans und die Fachjury, die über die Auszeichnung entschieden, wohl am meisten.

Die Ehrung, gemeinsam vom Landessportbund, Olympiastützpunkt und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie verantwortet, fand am Montagabend zum dritten Male in Folge im Bluemax-Theater am Potsdamer Platz der Hauptstadt statt. Für Schopf aber gab es kein »blaues Wunder«, sondern Gold für die Nummer eins des Berliner Nachwuchssports. Ein symbolischer 750-Euro-Scheck war der Lohn. Doch in diesem Fall zählt weniger die Dotierung denn das Prestige. Schopf hat davon noch lange nicht genug. Dass der Zwölftklässler der Köpenicker Flatow-Sportschule, der 2018 das Abitur ablegen will, von einem starken Willen getrieben ist, zeigt der Satz, den er als sein Motto angibt: »Erzähl’ der Welt nicht, was du kannst, zeig’ es!« Das richtige Ziel setzt er sich auch: »Natürlich heißt das Olympia 2020 in Tokio!«

Nach einer üblichen Fußballphase hat sich Schopf 2007 dem Kanu zugewandt. »Es hat einfach Spaß gemacht, und das hat entschieden. Jetzt bin ich zehn Jahre dabei und zum Spaß ist der Erfolg gekommen«, erinnert sich das Ausnahmetalent. Ab der 7. Klasse erhöhten sich an der Sportschule Trainingsumfänge und -intensität. 2008 absolvierte er bei der Kükenregatta den ersten Wettkampfstart, 2013 wurde er in Köln erstmals Deutscher Meister. 1.000-Meter-JWM-Gold im Einer-Kajak nach dramatischem Finale vor dem Briten Magnus Gregory und dem Südafrikaner Jan van der Westhuizen war sein bisheriges Highlight. »Der Start war zwar nicht der beste, aber okay. Zum Schluss konnte ich dann meinen Endspurt, den ich ja liebend gern auspacke, richtig schön durchpaddeln«, kommentierte er.

Am Kanusport, sagt Jacob Schopf gefalle ihm »das Gesamtpaket von Wasser, Sonne und Natur – das Beste, was man haben kann«. Gerade trainiert er, um die Basis für die kommende Freiluftsaison zu legen. 100 Kilometer pro Woche sind da normal, weit über 1.000 Kilometer pro Sommer sowieso. Das eigene Befinden dabei hänge zwar, sagt Jacob Schopf, von der »Tagesform« ab, und es könne schon vorkommen, dass er mal genervt sei, »aber eigentlich habe ich fast immer Lust auf Sport«. Klingt wie ein Versprechen für Tokio 2020.