Trotz noch ausbaufähigen Layouts: Die erste Ausgabe der Emma, erschienen am 26. Januar 1977, war ein Bestseller: 200.000 Exemplare waren schon nach wenigen Tagen verkauft, 100.000 wurden nachgedruckt Foto: EMMA/dpa

Wenn 70 das neue 40 ist, wie Alice Schwarzer vor einigen Jahren in einem Interview anlässlich ihres runden Geburtstages sagte, ist dann 40 vielleicht das neue 15? Ganz kann man sich dieses Eindrucks bei der Lektüre der Nummer eins 2017 der von Schwarzer herausgegebenen Zeitschrift Emma nicht erwehren. Es ist die 330. Ausgabe, mit der das feministische Magazin seinen 40. feiert. Am 26. Januar 1977 erschien die erste.

Emma ist in Stil und Machart tatsächlich sehr jung geblieben im Sinne von spätpubertär, rechthaberisch-auftrumpfend und brachial vereinfachend. Zugleich ist ihre Herausgeberin Schwarzer eine der cleversten Selbstvermarkterinnen der Republik, was ökonomisch auch ihrem Blatt zugute kommt. Die Druckauflage liegt nach ihren Angaben relativ stabil bei 50.000 Exemplaren, wovon 24.000 Abos seien. Das alles, obwohl man in der gesamten Geschichte des Magazins nie »auch nur einen Pfennig bzw. Cent für Werbung hatte«, wie Schwarzer im Editorial der aktuellen Ausgabe schreibt. Und auch das ist richtig, anders als bei anderen, gerade neueren Medien, deren Gründer ähnliches behaupten: »Kein Konzern«, keine »Anzeigengeber, die reinreden«.

Dafür bestimmt Schwarzer selbst nach wie vor umso eiserner die Blattlinie. Um ihren 65. Geburstag herum hatte sie bekanntgegeben, im Frühjahr 2008 werde sie die Emma-Chefredaktion an Lisa Ortgies übergeben. Das tat sie auch, aber schon nach zwei Monaten trennte man sich wieder. Schwarzer, die die erfahrene WDR-Journalistin zuvor in den höchsten Tönen gelobt hatte, schickte ihr per Presseerklärung das Zeugnis hinterher, »die Kollegin« eigne sich »zu unserem Bedauern« nicht für die mit dem Posten verbundene »umfassende Verantwortung«.

Seither war von einer Weitergabe des Staffelstabes an die nächste Generation nie wieder die Rede. Auch im aktuellen Heft ist die Chefin mit fünf Beiträgen vertreten. Und in wirklich jedem verweist sie auf ihre eigenen Verdienste und Publikationen zum behandelten Thema – was insofern nicht schwierig ist, als die Themen sich in den vergangenen Jahrzehnten wenig geändert haben. Noch immer zieht sie gegen ihre Lieblingsfeinde, die »Prostitutionslobby« und den politischen Islam zu Felde. Als Ausdruck des letzteren und somit als »Terrorismus« hat sie die sexuellen Übergriffe von jungen Männern mutmaßlich arabischer Herkunft Silvester 2015 in Köln schon vor mehr als einem Jahr identifiziert, obwohl es bis heute keine Belege für eine solche Motivation gibt.

Und sie arbeitet sich mit Vorliebe an Feministinnen mit von den ihren abweichenden Meinungen ab. Mit der Konkurrenz befasst sich auch ein Beitrag in der aktuellen Emma unter dem Titel »Die Hetzfeministinnen«, dessen Autorin lieber anonym bleiben möchte. Da wird so ziemlich gegen jede bekanntere Aktivistin gegen Sexismus und (Frauen)diskriminierung unter 50 und gegen Medien von Missy bis Mädchenmannschaft ausgeteilt. Alle werden sie als Protagonistinnen eines sogenannten liberalen Feminismus gebrandmarkt, der »pro Pornographie, pro Prostitution, pro Kopftuch, ja pro Burka« sei. Und man wird hier auch gern persönlich, indem man zum Beispiel die Autorin und Aktivistin gegen Sexismus, Anne Wizorek, als Studienabbrecherin tituliert.

Zwar hat das Magazin wichtige Debatten angestoßen wie etwa die um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Aber die Kriege der »demokratischen« westlichen Welt um Einflusssphären und Ressourcen und gegen die eigenen Bevölkerungen, die Zerstörung der Lebensgrundlagen von Hunderten Millionen Menschen durch »Freihandel« und andere Diktate kommen in Emma bestenfalls als Randnotizen vor. Dabei ist die Zahl der Frauen, deren Existenz und Würde dadurch zerstört werden, unfassbar groß. Und dass sich so viele von ihnen prostituieren müssen und Gewaltopfer werden, hängt unmittelbar mit diesen Verhältnissen zusammen. Doch Positionen wie die von Amnesty International, denen zufolge Prostitution nur durch konsequente Armutsbekämpfung und Schaffung alternativer Erwerbsmöglichkeiten statt durch Verbote und Kriminalisierung zurückgedrängt werden könne, werden von Schwarzer und Emma als Propaganda »für Zuhälter und Freier« denunziert.