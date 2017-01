US-Geheimagent Paul Soames (John Cusack) rettet Anna (Gong Li) das Leben: »Shanghai« Foto: ARD Degeto/Weinstein

Auslaufmodell Mensch

Wann übernehmen die Maschinen?

Wahrscheinlich schneller als wir glauben und wünschen. Wenn Computer schon heute Menschen vorgaukeln können, sie würden mit einem anderen Menschen kommunizieren – können sie dann auch so lernfähig werden, um komplexe Zusammenhänge zu durchschauen? Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck an einer künstlichen Intelligenz, die diesen Namen auch verdient. Und sie machen dabei, unterstützt mit Milliardensummen großer Hightechkonzerne und durch das Militär, rasant Fortschritte. Und sie ertrinken nicht einfach im Mittelmeer.

Phoenix, 18.00

Planet der Affen: Prevolution

Apropos Menschen ersetzen – das ist ein großartiger Film. Mit James Franco als dem Linksliberalen, der das Unglück nicht verhindern kann. Andere übernehmen, es geht um Klassenkampf. USA 2011. Regie: Rupert Wyatt.

Pro Sieben, 20.15

Makro: China-Beben

Wirtschaft in 3sat

Wie lange steckt China für deutsche Medienmacher schon in der Krise? Und ist diese Krise nicht dem europäischen »Boom« vorzuziehen? China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und Deutschlands wichtigster Handelspartner in Asien. Und wenn China hustet – Smog hin oder her – dann fiebert Deutschland.

3sat, 21.00

Shanghai

Der US-Geheimagent Paul Soames reist Ende 1941 nach Shanghai. Dort entdeckt er, dass die Japaner einen Überraschungsangriff gegen die USA planen. Mit dabei ist seine Geliebte, die deutsche Diplomatengattin Leni Mueller. Naja. Aber ganz hübsch gefilmt. Mit John Cusack (Paul Soames), Ken Watanabe (Tanaka), Franka Potente (Leni). USA/CHN 2010. Regie: Mikael Håfström.

3sat, 22.35

Sein oder Nichtsein

Dann schon lieber so! Europa 1939: Im von deutschen Truppen besetzten Warschau schließt sich eine Gruppe renommierter Schauspieler der Widerstandsbewegung an. Der nach London geflüchtete Leutnant Sobinski bringt versehentlich einen Nazispion auf die Fährte der Truppe. Um der Verhaftung zu entgehen, hecken die Schauspieler einen tollkühnen Plan aus, um den Spion, die deutsche Gestapo und schließlich sogar Adolf Hitler zu täuschen. USA 1942. Mit Carole Lombard (Maria Tura), Jack Benny (Joseph Tura), Robert Stack (Stanislav Sobinski). Regie: Ernst Lubitsch.

BR Fernsehen, 23.30