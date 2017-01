Erklärt wird später

Am Ende wird der »Scheingeldventilator« angeworfen Foto: Christian Brachwitz

Mit dem Stück »Trust« geht das Theater an der Parkaue »dem Fundament des kapitalistischen Wirtschaftssystems auf den Grund«. Als wäre das nicht genug, soll die »spielerische Kraft von Kindern« (ab 9) im größten deutschen Staatstheater für Kinder und Jugendliche, 1948 in Berlin auf Anordnung der sowjetischen Militäradministration gegründet, auch noch »Modelle jenseits des bisher Gültigen« hervorbringen. Die Erwartungen hätten vor der Uraufführung am 18. Januar kaum größer sein können.

Drei Dutzend Grundschüler aus Hohenschönhausen sitzen an den Rändern eines Monopoly-Spielfelds. Sie wurden vorab in Gruppen, »Trusts«, eingeteilt. »Gott wurde Bank«, ruft ein Schauspieler ins Mikro, »und schuf die Konsumenschen«. Unter Anleitung einer quirligen Showmasterin (Kinga Schmidt) wird dann mit einem Schaumstoffwürfel Monopoly gespielt. Trust gegen Trust. Unternehmen werden erworben oder gegründet. Bei letzterem mühen sich die Kinder um Weltsprache, vom »Kino Best View« bis zum »Stadion Football Club«. Dass für jede Besitzurkunde eine Bankgebühr fällig wird, sorgt vereinzelt für Unmutsäußerungen. Zahlungen für das Landen auf Feldern anderer Trusts werden anstandslos entrichtet. Konkurrenz und Habgier versetzen die ersten in Rauschzustände; wer schwächelt, wird von den Schauspielern bei der Stange gehalten.

Im nervtötenden Treiben sorgt kurz für heilsame Verwirrung, dass ein »Kreditthermometer« »Inflationsalarm« auslöst. Von nun an sind die Verbraucherpreise doppelt so hoch (warum die für Unternehmenskäufe stabil bleiben, weiß nicht mal die »Gottbank«). Die Showmasterin jauchzt, dass »wir jetzt alle doppelt soviel Kohle machen können«! Nulldimensionale Menschlein werden da über die Felder gescheucht, bis unter dem Applaus erhitzter »Winnertypen« der erste Trust pleite geht. »Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch richtig verzockt!« jubelt Kinga Schmidt, und rollt ein zweites Spielfeld auf, für »Gladiatorenspiele im Herzen der Arbeitslosenlandschaft, wo alles freier und härter ist«. Ob den Neunjährigen sich der Sarkasmus erschließt, ist unklar, dem Stück tut die zweite Ebene gut. Sie sorgt im Wechsel mit der weiter stumpf voranschreitenden Monopolbildung für hübsche Absurditäten.

In einem »Piratenspiel« werden Kapitän, Matrose und Schiffsjunge bestimmt. Der Käpten kriegt eine Schokoladentafel in die Hand, um sie aufzuteilen. Findet sein Vorschlag nicht die ungeteilte Zustimmung der Besatzung, wird er über Bord geworfen und der Matrose schlägt etwas vor. Alles klar, sagt der Käpten: Die Beute wird durch zwei geteilt, ich verzichte. Der Schiffsjunge wäre damit zufrieden, aber der Matrose schüttelt den Kopf: Durch drei wäre besser. Also wird der Kapitän den Haien zum Fraß vorgeworfen, und als der Matrose anschließend selbst vorschlägt, die Tafel zu halbieren, nimmt der Schiffsjunge in mildem Entsetzen über diesen Vertreter des Mittelbaus Rache für den Käpten und beschließt, die Tafel allein zu essen.

Dann ist Schluss. Ein »Scheingeldventilator« wird angeworfen, Kinder kriechen übers Spielfeld, um Papierhaufen aufzuschichten. Der kleine Matrose versucht erfolglos, mit einem größeren Bündel am Einlass vorbeizukommen. Dass Monopoly einigen Spaß, aber alle dumm und herzlos macht, ist klargeworden. Auf den Unterschied zwischen arbeiten müssen und arbeiten lassen mögen die Pädagogen in der Nachbearbeitung hinweisen. Sie könnten auch noch mal herausstellen, dass am Ende sowieso der Schiffsjunge gewinnt.