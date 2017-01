Für neuen Kurs in der Geschichtspolitik

Ellen Brombacher, Bundessprecherin der Kommunistischen Plattform (KPF) der Partei Die Linke, wandte sich Anfang der Woche mit einem offenen Brief an Landesvorstand und Landesausschuss der Berliner Linkspartei. Wir dokumentieren Auszüge aus dem Schreiben. In voller Länge erscheint es im Februarheft der Mitteilungen der Kommunistischen Plattform, zu beziehen über kpf@die-linke.de.

Im Entwurf einer vom Berliner Landesvorstand der Linken initiierten und vom Landesausschuss am 20. Januar 2017 mit inhaltlich geringfügigen Änderungen bei nur einer Gegenstimme angenommenen Erklärung, heißt es zur Causa Andrej Holm unter anderem: »Wir bedauern, dass sich die Debatte um seine Biographie auch durch unsere Versäumnisse in dieser Wucht entwickelt hat. Dafür möchten wir uns sowohl bei ihm und seiner Familie, wie auch bei Opfern des SED-Regimes entschuldigen. Wir haben unterschätzt, wie lebendig und nah diese Geschichte vielen Menschen in unserer Stadt nach wie vor ist. Gleichwohl verläuft diese Debatte nicht nur zwischen den Polen Schwarz und Weiß; es wurden auch Zwischentöne hörbar. Wir nehmen diese Debatte zum Anlass, unseren Prozess zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der Geschichte unserer Vorgängerpartei zu intensivieren und die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen im Austausch mit Verbänden und Fachleuten anzugehen.«

Unsere Vertreterin im Landesausschuss hatte im Namen des Berliner KPF-Landessprecherrates beantragt, diese Passage ersatzlos zu streichen. Sie begründete diesen Antrag vor allem damit, dass eine antikommunistische Hetzkampagne Andrej Holm im Interesse der Immobilienwirtschaft zum Sturz gebracht hätte. (...)

Das, was im Nachfolgestaat des »Dritten Reiches« im Umgang mit den meisten Nazis die Normalität war, sie nämlich nicht zu belangen für ihre direkte oder indirekte Teilnahme an den monströsen Verbrechen der deutschen Faschisten in beinahe ganz Europa, ist im Umgang mit jenen, die der DDR dienten, unvorstellbar. Um jedes Miss­verständnis zu vermeiden: Die – mit der Tendenz zur Gleichsetzung – permanent vorgenommenen Vergleiche zwischen Hitlerdeutschland und der DDR sind total inakzeptabel.

Ja, es hat in der DDR Unrecht gegeben, Willkür auch und also Opfer von Unrecht und Willkür – von Fehlern und Fehlentwicklungen ganz zu schweigen. Das unterschied die DDR von der Bundesrepublik Deutschland, in der es kein Unrecht gab oder gibt, keine Willkür und also keine Opfer, keine Fehler und schon gar keine Fehlentwicklungen – sieht man von ein paar Kleinigkeiten ab. So von der Tatsache, dass seinerzeit Globke, Kiesinger und Zigtausende andere einst leitende Faschisten in wiederum leitenden Positionen die bundesrepublikanische Demokratie mitgestalten durften, so von heutzutage legal operierenden Nazi-Organisationen, so von diversen Kriegseinsätzen der Bundeswehr oder auch von den Mietpreisen.

Nein, der Vergleich zwischen der Causa Holm und dem Umgang mit Nazis in der Altbundesrepublik wird hier nur zu einem Zweck vorgenommen: Es soll verdeutlicht werden, dass die Herrschenden in diesem Land damit, dass ihr System – das kapitalistische – den Faschismus gebar, ein bedeutend geringeres Problem haben als mit dem historischen Versuch, aus diesem System auszubrechen. Das ist es, worum es geht. (...)

Es ist an der Zeit, dass unsere Partei in puncto Umgang mit der Geschichte einen grundlegenden Politikwechsel einleitet. Es ist langsam genug mit der Denunziation der Überzeugungen sehr vieler Menschen, die ihre guten Gründe hatten, für die DDR zu arbeiten. (...)