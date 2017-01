Fata Morgana

Foto: Vincent Kessler/Reuters

In Berlin hat die Partei Die Linke Andrej Holm geopfert, um die »rot-rot-grüne« Koalition nicht zu riskieren. Ob diese Gefahr wirklich bestand, weiß man nicht, denn die Möglichkeiten wurden nicht ausgelotet. Offenbar ist für Die Linke die Koalition ein so hohes Gut, dass sie sich lieber unterwarf und die Demütigung eines Mannes, der ihr helfen wollte, durch die von ihrer Senatorin eingebrachte Entlassungsvorlage mit vollstreckte. Warum?

Man könnte antworten: Die »rot-rot-grüne« Koalition steht immer noch für einen Neubeginn zum Beispiel in der Wohnungsfrage. Aber sie hat jetzt ja einen Aktivisten gegen die Gentrifizierung weggeschickt. Vielleicht wirkt eine zweite Überlegung stärker: »Rot-Rot-Grün« (R2G) in Berlin darf keiner Belastung ausgesetzt werden, um ab September dasselbe Modell auf Bundesebene durchsetzen zu können. Dass dieses Vorhaben gelingt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Umfragen zeigen zur Zeit keine Mehrheit für »Rot-Rot-Grün«.

Jetzt hat die SPD mit Schulz umdekoriert, um das vielleicht doch noch zu wenden. Da postmoderne Politik viel mit Börse zu tun hat, ist dies nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Die Auswahl der beiden Spitzenkandidaten der Grünen signalisiert eine künftige Vorliebe dieser Partei für eine Koalition mit der Union und der FDP. Das wird wohl nicht sofort ab September 2017 geschehen, denn Seehofer (oder sein Nachfolger) wird erst dann zustimmen, wenn er 2018 die bayerische Landtagswahl gewonnen hat (AfD-Alarm!). Also könnte es als Übergangslösung vorerst wieder zu einer großen Koalition im Bund kommen. Und danach käme erst Schwarz-Grün-Gelb.

Falls die SPD dennoch so tut, als schließe sie eine »rot-rot-grüne« Mehrheit nicht aus, wäre das parteitaktisch begreiflich. Sie kann nicht ohne eine angebliche oder tatsächliche eigene Machtoption antreten.

Die Linkspartei setzt offenbar darauf, dass die Hoffnung auf einen Regierungswechsel ihr ebenfalls Stimmen bringen wird. Vielleicht stimmt das sogar. Siehe Börse.

Bekanntlich gibt es bisher noch unüberwindliche programmatische Gegensätze zwischen der Partei Die Linke einerseits, SPD und Grünen andererseits in zwei Fragen: Fortsetzung oder Abbruch der Agenda-2010-Politik, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Bis September wird es keine Vereinheitlichung in diesen Punkten geben, jedenfalls nicht nach links hin. Wenn die drei künftigen Partner die Aussicht auf ein Bündnis nicht vorab verbauen wollen, müssten sie diese inhaltlichen Fragen also bis nach der Wahl offenhalten. Diese wären danach in Koalitionsverhandlungen auszukämpfen.

Wenn Die Linke sich dann so verhält wie in Berlin in der Causa Holm – bedingungslose Unterwerfung, Koalition als Selbstzweck –, kann man sich das Ergebnis vorstellen. Da ist es doch recht tröstlich, dass R2G (hoffentlich!) eine Fata Morgana bleiben wird.