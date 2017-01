Eröffnungszüge aus Moskau

Alles Matroschka: US-Präsident Donald Trump, andere westliche Politiker und der russische Staatschef Wladimir Putin in einem Souvenirgeschäft in Moskau Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Russland bereitet sich mit außenpolitischen Initiativen auf den Umgang mit der neuen US-Administration vor. Wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump schloss Moskau mit Damaskus ein langfristiges Abkommen über die Stationierung von Truppen in Syrien. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 50 Jahren und erlaubt es Russland, seinen Luftwaffenstützpunkt in Latakia und die Marinebasis in Tartus nicht nur zu behalten, sondern auch erheblich auszubauen. So solle der Stützpunkt so erweitert werden, dass bis zu elf Schiffe – auch größere – gleichzeitig dort dauerhaft stationiert werden könnten. Die russische Presse spekulierte alsbald, nach dem Ausbau von Tartus könnten dort sogar russische Atom-U-Boote positioniert werden. Diese Option würde allerdings, wenn sie zutrifft, nichts daran ändern, dass das Mittelmeer an beiden Enden durch NATO-kontrollierte Meerengen abgeschlossen ist. Da scheint es wenig sinnvoll, strategische U-Boote in diese potentielle Falle zu setzen.

Entscheidend ist daher über den militärischen Aspekt des Vertrages hinaus das von ihm ausgehende politische Sig­nal: Russland will im Nahen Osten auf Dauer präsent sein. Das ist insbesondere auch eine Bestandsgarantie Moskaus für die syrische Regierung von Präsident Baschar Al-Assad bzw. seines Nachfolgers. Russland hat im Verlauf des Krieges in Syrien mehrfach deutlich gemacht, dass es die international legitimierte syrische Staatsmacht unterstützt, nicht unbedingt Assad persönlich oder jedes seiner Kriegsziele. Insofern ist der Stützpunktvertrag eine langfristige Ansage Moskaus, keinen westlich inspirierten Regimewechsel in Syrien hinnehmen zu wollen. Das US-Verteidigungsministerium hat unlängst – noch vor dem Regierungswechsel – in einer Analyse der Kämpfe in Syrien eingeräumt, dass Russland »ein sehr ernstzunehmender Wettbewerber« mit »erheblichen militärischen Fähigkeiten« sei.

Parallel zu dem Stationierungsabkommen mit Syrien hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow vor einigen Tagen die Position seines Landes zur Ukraine in einer Weise definiert, die man auch als Ausgangspunkt für Verhandlungen mit den USA interpretieren kann. Lawrow sagte in Moskau, Russland sei an einer »unabhängigen, ruhigen und blockfreien« Ukraine interessiert. Das entscheidende Wort ist hier »blockfrei«, also der Verzicht der Ukraine auf einen Beitritt zur NATO. Das Verhältnis zur EU bleibt dabei offen; aus anderen russischen Äußerungen geht aber hervor, dass man in Moskau inzwischen das Assoziierungsabkommen zwischen Kiew und der EU als gegebene Tatsache akzeptiert. Aufschlussreich war aber die Interpretation, die Lawrow bei dieser Gelegenheit von dem »Budapester Memorandum« von 1994 gab, auf das sich die Ukraine zum Beleg russischen Vertragsbruchs gern beruft. Dieses Abkommen garantiere der Ukraine im Gegenzug zum Verzicht auf ihren Anteil an den sowjetischen Atomwaffen nur, dass sie nicht mit Atomwaffen angegriffen werde, so Lawrow in einer vom Text des Vertrags nicht unbedingt gestützten Auslegung. Dagegen habe sich Russland in jenem Vertrag nicht verpflichtet, die Ergebnisse eines »verfassungswidrigen bewaffneten Staatsstreichs« in der Ukraine zu akzeptieren, dessen Autoren als erstes den Kampf mit der russischen Sprache und den russischen Bewohnern der Krim aufgenommen hätten. Damit beansprucht Moskau über den Einzelfall hinaus ein Interventionsrecht zugunsten von Landsleuten im Ausland oder sogar ihrer Sprache. Über die Übernahme der Krim wird Moskau also nicht mit sich reden lassen. Annexionsgelüste gegenüber der Ukraine bestritt Lawrow dagegen mit dem höhnischen Argument, dort gebe es inzwischen »nichts mehr zu holen, was einen modernen Staat interessieren« könne. Ukrainer, die Teil der »russischen Welt« sein wollten, seien herzlich eingeladen, nach Russland überzusiedeln. Das bedeutet: Weitere eventuelle »Separatismen« in der Ukraine würden von Moskau nicht unterstützt. Wenn diese Interpretation zutrifft, wären die »Volksrepubliken« des Donbass Verhandlungsmasse bei einem eventuellen künftigen Deal.