Trump will foltern

Nach der Unterzeichnung eines Dekrets, den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, droht der neue US-Präsident Donald Trump auch Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern »illegal« in die Vereinigten Staaten eingereist sind. Im Interview mit dem Fernsehsender ABC News antwortete Trump auf die Frage, ob sich diese »Dreamers« Sorgen machen müssten: »Sie sind illegal hier. Sie sollten nicht sehr beunruhigt sein, ich habe ein großes Herz. Wir werden uns um jeden kümmern.« Auf die Nachfrage, ob sie bleiben könnten, vertröstete Trump: »Das sage ich Ihnen in den nächsten vier Wochen.«

US-Medien berichteten zudem, Trump wolle noch am Donnerstag (Ortszeit) einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge sowie ein Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern anordnen. Nach Informationen der Washington Post sollen Visaanträge von Menschen aus Syrien, dem Irak, dem Iran, dem Sudan, Libyen, Somalia und dem Jemen zunächst einen Monat lang nicht bearbeitet werden.

Gegenüber ABC News sprach sich Trump zudem für die Wiedereinführung der Folter in Verhören aus, die unter seinem Amtsvorgänger Barack Obama offiziell verboten worden war. Feuer müsse »mit Feuer bekämpft« werden. Er sei davon überzeugt, dass Folter wirke. Bei seiner Entscheidung in dieser Frage werde er jedoch auf die Meinungen von Verteidigungsminister James Mattis und CIA-Chef Mike Pompeo hören. Mit Blick auf die Verbrechen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) sagte Trump: »Wenn sie die Köpfe unserer Leute und anderer Menschen abhacken, wenn der IS Dinge tut, von denen niemand seit dem Mittelalter gehört hat, bin ich sehr für Waterboarding.« Bei dieser Folter wird der Tod durch Ertrinken simuliert.

Die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte unfreiwillig komisch auf diese Äußerungen Trumps. »Alle NATO-Einsätze werden immer im Einklang mit dem internationalen Recht geführt«, behauptete Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel.

Die New York Times berichtete derweil über einen dreiseitigen Entwurf für eine Anordnung zur Wiedereinführung der sogenannten Black Sites, geheimer CIA-Gefängnisse im Ausland. Trumps Sprecher dementierte, dass es sich bei dem Entwurf um ein Papier aus dem Weißen Haus handele. (AFP/dpa/jW)