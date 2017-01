Gedenken an Hrant Dink

Vorheriges

Im Gedenken an den vor zehn Jahren ermordeten türkisch-armenischen Journalisten Hrant Dink versammelten sich am 19. Januar Tausende Menschen zu einer Kundgebung in Istanbul. »Wir sind alle Hrant, wir sind alle Armenier«, skandierten sie vor dem Redaktionsgebäude der Zeitung Agos in Istanbul. Neben früheren Kollegen nahmen auch Dinks Witwe Rakel und die von der türkischen Justiz verfolgte Schriftstellerin Asli Erdogan an der Gedenk- und Protestveranstaltung teil.

Dink war am 19. Januar 2007 von einem jungen türkischen Nationalisten vor der Redaktion seiner Zeitung Agos erschossen worden. Der zur Tatzeit minderjährige Attentäter wurde zu knapp 23 Jahren, ein Hintermann zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

Rakel Dink machte in ihrer Rede den Staat für den Tod ihres Mannes verantwortlich. Der Journalist hatte sich für eine Versöhnung zwischen Türken und Armeniern eingesetzt. Die von ihm mitgegründete Zeitung war die erste im Land, die auf armenisch und türkisch erschien. Dink, von 1996 bis zu seinem Tod Chefredakteur von Agos, zog den Zorn türkischer Nationalisten auf sich, als er die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnete. Die türkische Regierung lehnt diese Einstufung bis heute kategorisch ab.

Der Fall Hrant Dink beschäftigt derzeit wieder die Gerichte. Unter anderem wird gegen Polizeibeamte ermittelt, die von den Mordplänen gewusst haben sollen. Staatsanwälte beschuldigen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den die Regierung auch für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich macht, Auftraggeber des Mordes gewesen zu sein.

Auf dem am zehnten Todestag von Dink an den Start gegangenen deutsch-türkischen Internetportal gazete.taz.de wies Canan Coskun darauf hin, dass die Ermittlungen gegen Geheimdienstbeamte erst nach dem Bruch zwischen der Regierungspartei AKP und der Gülen-Bewegung Ende 2013 aufgenommen wurden. Die Polizisten sind erst seit dem Putschversuch im letzten Sommer im Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nach Einschätzung von Coskun wussten neben Gülenisten auch andere Staatsbeamte von den Mordplänen und taten nichts, sie zu verhindern. Dink hatte in seinem zehn Tage vor seinem Tod erschienenen letzten Artikel von Hass-E-Mails und Morddrohungen gegen ihn berichtet und davon, dass er einen Drohbrief der Staatsanwaltschaft in Sisli übergeben habe. Bislang habe sich dort aber niemand veranlasst gesehen, etwas zu unternehmen, schrieb er.

Canan Coskun ist selbst von Verfolgung durch türkische Behörden betroffen, gegen sie laufen mehrere Gerichtsverfahren. Die 30jährige arbeitete für die Zeitung Cumhuriyet, deren Macher beschuldigt werden, sowohl die Gülen-Bewegung als auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Insgesamt sind laut gazete.taz.de derzeit fast 150 Journalisten in der Türkei inhaftiert.

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Putschversuch einem Medienbericht zufolge Haftbefehle gegen mehr als 400 Personen erlassen, die sich durch Nutzung eines verschlüsselten Handydienstes verdächtig gemacht haben sollen. Die jetzt im ganzen Land per Fahndung Gesuchten sollen die Messenger-App »Bylock« benutzt haben, berichtete der Sender Habertürk am Samstag.

Die Regierung in Ankara geht davon aus, dass Anhänger der Gülen-Bewegung über die App ein Netzwerk gebildet haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht in seinem im US-Exil lebenden Erzrivalen Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs im Juli. Unter den jetzt Gesuchten sind laut Habertürk viele Soldaten und Sicherheitskräfte. Bisher seien bei Razzien vor allem in Ankara und Istanbul zwölf Personen festgenommen worden. Rund 40.000 Menschen in der Türkei warten derzeit in Haft auf ihren Prozess. Sie werden beschuldigt, den Putschversuch unterstützt zu haben. (Mit AFP und dpa)