Kraft des Balletts

Zu jW vom 13. Januar: »Wie ein teurer Wein«

(…) Ja, »Spartacus« in der alten Inszenierung von Grigorowitsch war ein Ereignis, das mich nicht mehr so schnell losließ! Es wurde zu meinem Lieblingsballett, und ich ging dorthin wie zu einem Gottesdienst! Das Feuer und die Überzeugung zum Aufstand gegen jegliche Sklaverei hatten eine Botschaft, die bei den Tänzerinnen und Tänzern spürbar elektrisierend zum Ausdruck kam. (…)

Es scheint der Trend zur Technifizierung und Leistung fernab jeglicher seelischen Vermittlung der jeweiligen Rollen mancherorts en vogue zu sein. Der Dortmunder Choreograph Wang Xinpeng bringt jedoch das, was man sonst eher chinesischen Ballettänzerinnen und Ballettänzern nachsagt, Technik, Technik, durch die Verschmelzung abendländischer (Folkwang-Schüler) und chinesischer Tanzkultur und -disziplin auf die Bühne und schafft dadurch belebend Neues.

Sprechen wir nicht nur von den Niedergängen. Dortmund lässt hoffen, und eine äußerst rühmliche Ausnahme am Balletthimmel bildet immer noch die Tanzkompanie Boris Eifman aus St. Petersburg, die wohl in der psychologischen Ausdruckskraft und dem Können ihrer Mitglieder ihresgleichen sucht. Leider sind sie hier nur einmal im Jahr per Gastspiel zu bewundern! (…)

Savitri Braeucker, Berlin

Dialektik der Tradition

Zu jW vom 14./15. Januar: »Das Gespenst des Populismus«

Wenngleich ich dem Autor dieses Artikels als Linker inhaltlich weitgehend zuzustimmen vermag, so stößt mir ein Satz darin doch besonders schwer und sauer auf, nämlich: »Je traditioneller ein Mensch geprägt ist, je mehr man ihn in einen Charakterpanzer gezwängt hat, desto schwerer wird er sich damit tun, angesichts von Unbekanntem Freude zu empfinden.« Da ist sie wieder, diese ewige, blutarme, empathielose, kalte, abstoßende »linke« Arroganz. Als ob Tradition notwendigerweise und ausschließlich nur aus Zwängen erwüchse; als ob ein sich seiner Wurzeln bewusster Mensch mit festem Boden unter seinen Füßen zwangsläufig an diesen gekettet und nicht der eigenmotivierten Fortbewegung fähig wäre; als ob ein Mensch, der sich seiner Kultur und Heimat zutiefst verbunden fühlt, zwingend nicht an der übrigen Welt, an anderem und Neuem interessiert und somit gänzlich entwicklungsresistent wäre. Vielleicht sollten diese vermeintlich linken Ex-cathedra-Globalisierungsapologeten mal anfangen, darüber nachzudenken, ob es da nicht doch eventuell einen dialektischen Zusammenhang geben könnte zwischen Tradition und Progression!

Reinhard Hopp, per E-Mail

Blockierte Erkenntnis

Zu jW vom 14./15. Januar: »Das Gespenst des Populismus«

(…) Es wird über alles geschimpft, was einem gerade so einfällt. Aber die Erkenntnis der wirklichen Ursachen ist wie blockiert. Da hat scheinbar die Bewusstseinsindustrie schon ganze Arbeit geleistet. Wenn einer sagt, er will seinen Anteil an der Produktivitätsentwicklung, sei es nur in Form von Arbeitszeitverkürzungen, wird er bestenfalls als »faul« bezeichnet. Ihm wird noch zu oft dann die »Nullarbeit« angeboten. Was gefühlt oft dem »bürgerlichen Tod« gleicht. Wenn man dieses Thema anspricht, kommt ein mitleidiges Lächeln oder der Satz: »Wenn die anderen drankommen, wird es auch nicht besser.« Es scheint mir so, dass Frau Wagenknecht erkannt hat, dass man diese beginnende Aktionsbereitschaft der Menschen, die das so nicht mehr hinnehmen wollen, auch bündeln, gegebenenfalls umlenken und sogar verstärken kann. Ich wünsche ihr Erfolg.

Andreas Hein, per E-Mail

Linkes Lotterbett

Zu jW vom 19. Januar: »Berliner Uni entlässt Andrej Holm«

»Vorwärts, nie vergessen / Die Solidarität«: So heißt es bei Brecht, aber nicht bei der Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher, die zwar Mitglied der Berliner Linken ist, aber meilenweit davon entfernt, links zu denken oder zu sein. Das Exempel, das an Andrej Holm statuiert wurde, zeigt, wie es läuft, wenn sich Die Linke ins Lotterbett einer bürgerlichen Koalition legt: Sogar die Solidarität wird dem angeblichen »Jetzt können wir was bewegen« geopfert. Bewegt hat sich in Berlin tatsächlich was: nämlich Andrej Holm raus aus dem Job.

Walter Schmid, Landessprecher der KPF Bayern, Scheßlitz

»Wir machen euch fertig«

Zu jW vom 17. Januar: »Andrej Holm wird ­wieder Aktivist«

Dass Andrej Holm Aktivist der Mietrechtsbewegung bleibt und sich nicht der Gefahr aussetzen muss, im tiefen Berliner Immobilien- und Bausumpf unterzugehen, ist vielleicht die beste Botschaft, die die Berliner in dieser Sache vernahmen. Aber es wurden auch andere Botschaften ausgesendet, die dem aufmerksamen Betrachter zeigten, dass des Königs neue Kleider gar nicht existieren und der König nackt ist. Die erste Botschaft war für den Immobilien- und Bausumpf selbst bestimmt und lautete: Ihr könnt weitermachen wie bisher, wir werden euer Treiben nicht einschränken, und wer euch stört, den machen wir fertig. Eine weitere Botschaft galt den Ostdeutschen: Antidiskriminierung gilt nicht für euch. Wir haben die Definitionsmacht über eure Vergangenheit, und wer von euch zu frech wird und zu weit über den Tellerrand schaut, dem hauen wir seine Vergangenheit um die Ohren. Irgend etwas finden wir schon.

Die dritte Botschaft ist ebenfalls an die Ostdeutschen gerichtet und lautet: Eure Unterwerfungsgesten könnt ihr euch sparen. Die Idee vom DDR-Unrechtsstaat haben wir nicht entworfen, damit ihr euch dahinter verkriecht und weiter euren sozialistischen Ideen folgt, sondern um euch zu unterwerfen und den Sozialismus ein für allemal auszutreiben. Danke, dass ihr es verstanden habt. Euer Berliner Senat.

Jürgen Günther, per E-Mail