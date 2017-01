Wege aus der Einsamkeit: Digital kompetente Aktivisten in Facebooks neuem Lernzentrum Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Anfang des Jahres war in der deutschen Hauptstadt mal wieder hoher Besuch aus dem Silicon Valley angesagt. Am 16. Januar eröffnete Sheryl Sandberg, die Geschäftsführerin von Facebook, das Digitale Lernzentrum des Internetkonzerns am Potsdamer Platz in Berlin. »Wir glauben, dass Technologie Menschen zusammenbringen und einige der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen lösen kann«, sagte die Frau, die nach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die zweite Position in der Konzernhierarchie einnimmt: »Bildung ist alles – und die soziale Integration ist eine der wichtigsten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind.«

Die Räumlichkeiten sollen Projekte und Organisationen nutzen können, die sich für die Vermittlung digitaler Kompetenzen einsetzen. 500 Quadratmeter stehen dafür im Glaspalast des Sony Centers zur Verfügung, vier sogenannte Gründungspartner sind mit dabei. So der Senioren-Selbsthilfeverein »Wege aus der Einsamkeit« und das von Verena Pausder geführte Unternehmen Fox and Sheep, das Smartphone-Apps wie »Little Kitten« (Kleines Kätzchen) für Kinder zwischen drei und fünf Jahren entwickelt hat.

Auch das von dem Journalisten David Schraven geleitete Recherchenetzwerk Correctiv hat einen Platz in der von Facebook finanzierten Einrichtung. Es will dem Konzern dabei helfen, sogenannte Fake News, also Falschnachrichten, für die Nutzer kenntlich zu machen. Facebook steht unter hohem politischen Druck, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. Justizminister Heiko Maas droht mit einer Gesetzesinitiative. Correctiv nutzt die Räume zudem für die »Reporterfabrik«, eine von Schraven und dem Spiegel-Mann Cordt Schnibben konzipierten Online-Journalistenschule.

Vierter im Bunde ist das Berliner Startup Redi School, das seit 2015 Laptops für nach Deutschland geflüchtete Menschen sammelt und diese zu Fachkräften in technischen Berufen weiterbilden will. Bekannt wurde die Redi School wegen der Unterstützung durch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der das Unternehmen vor einem Jahr besuchte. Sie sei stolz, Teil dieses Projekts sein zu können, sagte die Redi-Gründerin Anne Kjaer Riechert: »Facebook hat uns Türen geöffnet, und wir teilen die gleiche Vision.«

Für die Kommunikationsplattform, die ihr Geschäft vor allem mit Werbekunden macht, geht es darum, die Menschen noch umfassender zu vernetzen. Denn je mehr Verhaltensdaten diese preisgeben, umso profitabler läuft das Unternehmen. Mark Zuckerberg gehört schon jetzt zu den acht Milliardären, die laut einer Studie von Oxfam, einem internationalen Verbund von Entwicklungs- und Hilfsorganisationen, gemeinsam mehr besitzen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Im Falle des Facebook-Gründers sind es 44,6 Milliarden US-Dollar. Als er und seine Gattin Priscilla Chan anlässlich der Geburt ihrer Tochter im Dezember 2015 verkündeten, 99 Prozent ihres Aktienvermögens nach und nach in ein soziales Unternehmen zu stecken, war das ebensowenig ein Akt selbstloser Menschenliebe wie sein im vergangenen Jahr bekanntgemachtes Geschenk von 25 Hochleistungsrechnern für wissenschaftliche Institute in Deutschland und anderen Ländern Europas. Vielmehr handelt es sich um den Versuch eines Superreichen, der Welt die eigenen Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft aufzudrücken. Der Soziologe Pierre Bourdieu (1930–2002) hätte es vermutlich so beschrieben: Das Digitale Lernzentrum in Berlin hat weniger mit Bildungsanstrengungen als mit dem Versuch zu tun, ökonomisches in symbolisches Kapital umzumünzen.