Aufklärung im Fall Amri behindert

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Ulla Jelpke, kritisierte die Ablehnung von Sondersitzungen des Innenausschusses durch die Vertreter von CDU/CSU in der Obleuterunde des Ausschusses am Mittwoch im Fall Anis Amri, dem mutmaßlichen Attentäter vom 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz:

Während die Union mit Forderungen nach der Einschränkung von Bürger- und Flüchtlingsrechten schnell bei der Hand war, blockiert sie nun eine echte Aufklärung des Behördenversagens im Fall Amri. Die Linke hatte vorgeschlagen, in den kommenden Monaten mindestens vier Sondersitzungen durchzuführen, um den Anspruch des Innenausschusses auf umfassende Information umzusetzen. Noch vorige Woche hatten Vertreter der Union vollmundig angekündigt, an ihnen würden weitere Sondersitzungen nicht scheitern. Nun jedoch revidiert die CDU/CSU ihr Versprechen, die Aufklärung zu unterstützen, und setzt darauf, den Ausschuss auszubremsen.

Um die zahlreichen Fragen rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und die Rolle der verschiedenen Behörden ans Licht zu bringen, reicht die Zeit während der üblichen Sitzungen bei weitem nicht aus. Es gilt mindestens vier Fragekomplexe aufzuklären: die asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren von Amri, das Vorgehen der Sicherheitsbehörden, die Bearbeitung seiner Person im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und die Rolle in- und ausländischer Geheimdienste. Insbesondere ist zu klären, warum nie versucht worden ist, Amri wegen seiner zahlreichen Straftaten in Untersuchungshaft zu bringen, und inwiefern sich die Behörden gegenseitig informiert haben. (…)

Der Deutsche Kulturrat bemängelt, dass im Kulturausschuss des Deutschen Bundestags am Mittwoch erneut ein Fachgespräch zum geplanten »Freiheits- und Einheitsdenkmal« unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Dazu bemerkte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer der Dachorganisation deutscher Kulturverbände:

Seit der deutlichen Stärkung der Bundeskulturpolitik 1998, bei der nicht nur das Amt des Kulturstaatsministers, sondern auch der Ausschuss für Kultur- und Medien im Deutschen Bundestag etabliert wurde, war es Usus, bei wichtigen Fachgesprächen im Kulturausschuss die Öffentlichkeit zuzulassen. In dieser Legislaturperiode wird auf diesen guten Brauch auf Druck der CDU/CSU-Bundestagsfraktion immer öfter verzichtet. Gerade solche Themen wie das heute auf der Tagesordnung stehende Freiheits- und Einheitsdenkmal verlangen die Zulassung der Öffentlichkeit. (…) Kulturpolitik ist keine Geheimsache!

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) fordert die Bundesregierung auf, am Freitag in Brüssel bei der anstehenden EU-Anbauzulassung von drei gentechnisch veränderten Maissorten mit Nein zu stimmen. Der Bundesgeschäftsführer des Verbands, Georg Janßen, erklärte am Mittwoch:

Es ist völlig unglaubwürdig, die drei Maissorten in Deutschland zu verbieten, europaweit aber einen Anbau zuzulassen. Wenn Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt seine Worte ernst meint, dass er keinen Gentechnikanbau möchte und auch will, dass das so bleibt, ist die einzig richtige Schlussfolgerung, sich für EU-weite Anbauverbote einzusetzen. (…) Es geht um die erste Entscheidung über eine Anbauzulassung nach Verabschiedung der EU-opt/out-Richtlinie über nationale Anbauverbote im März 2015. Die EU-Kommission hofft, dass die Mitgliedsstaaten die europaweiten Anbauzulassungen schneller durchwinken, weil sie ja national verbieten können. Die AbL lehnt diesen Deal zu Lasten von Bauern, Verbrauchern und Umwelt ab. (…)