Fiktive Arbeit

Beifall für den Gatten: Penelope und François Fillon am 25. November in Paris Foto: Francois Mori/AP/dpa- Bildfunk

Penelope Kathryn Clarke, besser bekannt als Penelope Fillon und Gattin des französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, hört im Familien- und Freundeskreis auf den Spitznamen »Penny«. Das ist in ihrer Heimat Großbritannien ein Münzwert und passt gut zu der Geschichte, die die Pariser Satirezeitung Le Canard enchaîné am Mittwoch in ihrer neuesten Ausgabe präsentierte. Die gebürtige Waliserin, die selten in der Öffentlichkeit auftritt, hat demnach in den vergangenen acht Jahren rund 600.000 Euro auf ihr Konto buchen lassen. Bezahlt worden sei sie vor allem aus der Staatskasse: »Penny«, von ihrem Ehepartner als »parlamentarische Mitarbeiterin« deklariert, sei mit Monatsgehältern von bis zu knapp 8.000 Euro entlohnt worden. Das Problem: Die vom Canard befragten Büromitarbeiter des Pariser Abgeordneten Fillon hätten die »Kollegin« nie zu Gesicht bekommen.

Die geltenden französischen Parlamentsverordnungen haben den Deputierten der Nationalversammlung das Tor zu Nepotismus und Korruption schon immer weit geöffnet: Abgeordnete streichen für ihre »Attachés parlementaires«, ihre Büroangestellten, pauschal knapp 10.000 Euro pro Monat ein. Ganz legal dürfen sie auch nahe Verwandte, Familienmitglieder oder gute Freunde beschäftigen und aus dem Budget bezahlen. Strikt verboten sind in diesem Rahmen nur »fiktive« Arbeitsverhältnisse.

Penelope Fillon, die in bürgerlich-konservativen Medien wie dem Pariser Figaro seit jeher für ihr Schattendasein hinter dem Gemahl sowie für ihre Rolle als brave Mutter und Hausfrau gelobt wird, habe offenbar jahrelang ein »sehr lebhaftes Berufsleben« vor der Öffentlichkeit verborgen, spottete der Canard am Mittwoch in seinem mit Zeugenaussagen gespickten Artikel. Selbst Jeanne Robinson-Behre, die in den Registern der Nationalversammlung als eine der »offiziellen Mitarbeiterinnen« des Präsidentschaftskandidaten geführt wird, erinnert sich nach Angaben des Blattes nicht daran, ihr Büro jemals mit »Penny« geteilt zu haben: »Ich kenne sie nur als Frau des Ministers.« Auch der Hausgeistliche des Ehepaars, der betagte Père Louis, entsinnt sich nur einer – von der anglikanischen zur katholischen Kirche konvertierten und äußerst zurückhaltenden Hausherrin im Familienschloss in Sablé-sur-Sarthe: »François hat eine Frau, die Gold wert ist, sie ist diskret, sie kennt ihre Rolle, sie erzieht die Kinder.«

Dabei beschränkte sich ihr verborgenes Arbeitsleben doch nicht einmal auf den Job im Büro des Gatten. Auch bei der 1829 als Intellektuellenblatt gegründeten Revue des deux Mondes hatte sie offenbar eine Stellung als »literarische Beraterin«, die zwar mit 100.000 Euro für einen Zeitraum von wenigen Monaten sehr gut bezahlt, allerdings nicht einmal dem Direktor des Blattes bekannt war. Besitzer der längst vom literarischen Forum zur Verteidigerin des Katholizismus gereiften Revue ist der Milliardär Marc Ladreit de Lacharrière – einer der engsten Freunde des Kandidaten Fillon.

Der in der Wahlperiode von 2007 bis 2012 unter dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy zum Ministerpräsidenten aufgestiegene Fillon ist, was öffentliche Moral anbetrifft, einer der besonders strengen Kandidaten für die im Mai anstehende Präsidentschaftswahl. Eine seiner meist in harschem Ton vorgetragenen Klagen über den Verfall der Sitten traf bei den Vorwahlen seiner Partei »Les Républicaines« (LR) auch den ehemaligen Chef. Einer, der wie Sarkozy in zahlreiche polizeiliche Ermittlungsverfahren verwickelt sei, dürfe nicht Kandidat der Rechten sein, schimpfte Fillon.