BRD-Anrainer proben den Aufstand

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) spricht am Mittwoch in Berlin über die Änderungen bei der Pkw-Maut Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Die Bundesregierung treibt ungeachtet der Proteste aus Nachbarländern die vielfach kritisierte Pkw-Maut voran. Das Kabinett beschloss am Mittwoch mehrere Änderungen an den bestehenden Mautgesetzen, wodurch deutsche Autofahrer mit besonders abgasarmen Wagen stärker von steuerlichen Entlastungen profitieren sollen. Die Nachbesserungen setzen einen von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit der EU-Kommission vereinbarten Kompromiss um – damit will Brüssel grünes Licht für die Maut geben. Österreich schmiedet unterdessen eine Allianz gegen die deutschen Vorhaben.

Als Ausgleich für Mautzahlungen soll die Kfz-Steuer für umweltfreundlichere Euro-6-Fahrzeuge um jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich im Vergleich zu den bisherigen Plänen gesenkt werden. Der Entwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht dafür in den ersten beiden Jahren nach dem Start der Maut einen Aufschlag bei der generellen Kfz-Steuer-Senkung vor, die alle inländischen Autobesitzer mindestens in Höhe ihrer Maut bekommen sollen. Ab dem dritten Jahr soll dieser Aufschlag gesenkt werden.

Entgegen der Ankündigung von CDU und CSU, nach der Bundestagswahl keine Steuern zu erhöhen, plant Schäuble einem Medienbericht zufolge ohnehin ab 2018 mit deutlichen Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer. Bis 2022 sollen diese um insgesamt 1,1 Milliarden Euro steigen, wie das Handelsblatt (Mittwochausgabe) berichtet. Auslöser für die Extrabelastung der Autofahrer sei die neue Berechnung der Abgasausstöße bei Neufahrzeugen. Sie würden entsprechend einer Neuregelung der Europäischen Union realitätsnaher gestaltet, so dass die Hersteller künftig höhere Abgaswerte angeben müssten. Da sich die Kfz-Steuer auch nach dem CO2-Ausstoß bemesse, steige die Steuerlast entsprechend.

Die neuen Regelungen müssen noch durch Bundestag und Bundesrat. Den konkreten Start der Maut erwartet Dobrindt mittlerweile für 2019. Das Ministerium erwartet nach Abzug der Kosten, dass 524 Millionen Euro pro Jahr eingenommen werden. Linke-Verkehrsexperte Herbert Behrens kritisierte: »Alle seriösen Berechnungen gehen davon aus, dass die Ausländermaut bestenfalls ein Nullsummenspiel wird.« Dobrindts »Resterampe« sei der Offenbarungseid der Regierungskoalition, erklärte der Obmann der Linksfraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur weiter.

Aus Sicht von Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried verstößt die deutsche Maut auch in geänderter Fassung gegen europäische Grundsätze. »Es geht auch darum, gilt in Europa noch die Stärke des Rechts, oder gilt jetzt das Recht des Stärkeren«, sagte er am Mittwoch bei einem Treffen von Mautgegnern im Europaparlament in Brüssel. »Das Modell, das die CSU möchte, ist eine Ausländermaut, wo am Ende, wenn alles abgerechnet ist, Ausländer zahlen. Und das ist diskriminierend und widerspricht dem europäischen Geist und dem europäischen Regelwerk«, betonte Leichtfried. Der Minister traf sich am Mittwoch morgen mit Europaabgeordneten aus Österreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Am Nachmittag folgte eine Sitzung auf Beamtenebene mit Vertretern aus den Anrainerstaaten der Bundesrepublik sowie aus Slowenien, Ungarn und Großbritannien. Eine »gemeinsame Klage gegen die CSU-Maut« sei möglich, sagte Leichtfried. (dpa/AFP/jW)