Schulz siegessicher

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Der künftige SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz setzt auf Sieg und den Einzug ins Kanzleramt. »Die SPD will dieses Land führen«, sagte Schulz am Mittwoch nach einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion in Berlin. Eine Wunschkoalition nannte er nicht. »Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen, und da werden (...) wir unser Programm vorstellen, und dann müssen sich unsere künftigen Koalitionspartner orientieren an unseren Inhalten«, betonte Schulz. Denkbar wären nach heutigem Stand Koalitionen mit Linkspartei und Grünen bzw. FDP und Grünen, jeweils unter SPD-Führung.

Nochparteichef Sigmar Gabriel hatte am Vortag seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur angekündigt und den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen. Schulz soll auch Parteivorsitzender werden. Gabriel wird Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nachfolgen, der am 12. Februar als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Die bisherige Wirtschaftsstaatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) soll Ministerin im selben Ressort werden. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass Gabriel sich nun Schulz unterordnen sollte: »Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen«, so Oppermann. Er kritisierte Gabriel für die Kommunikation seines Rückzugs. Die meisten SPD-Abgeordneten hatten davon am Dienstag über den vorab bekanntgewordenen Stern-Titel »Der Rücktritt« erfahren.

Die Linke fordert von dem künftigen Bundesaußenminister einen Neubeginn in der Außenpolitik. Das sei »dringend notwendig«, erklärte Fraktionsvize Wolfgang Gehrcke am Mittwoch in Berlin. Deutschland müsse sich entscheiden, »ob es bei vermehrten Auslandseinsätzen der Bundeswehr« bleibe oder nicht. Gehrcke bekräftigte die Forderung seiner Partei nach einem »Einstieg in den Ausstieg aus den Sanktionen« gegen Russland. Militärische Zurückhaltung sei über lange Jahre »ein Markenzeichen sozialdemokratischer Außenpolitik« gewesen, erklärte Gehrcke. Inzwischen seien jedoch Bundeswehrsoldaten rund um den Globus im Einsatz. (dpa/AFP/jW)