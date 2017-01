Gegen Sozialabbau

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat am Mittwoch vorgezogene Wahlen ausgeschlossen. »Die Regierung denkt für einen Ausweg aus der Krise nicht an Wahlen«, sagte er der Athener Zeitung Efimerida ton Syntakton am Mittwoch, dem zweiten Jahrestag seines Wahlsieges am 25. Januar 2015. Nach seiner Wahl hatte sich Tsipras – entgegen früheren Ankündigungen – den Forderungen der internationalen Gläubiger Athens gebeugt und im Gegenzug für neue Kredite drastische Sozialkürzungen eingeleitet. Am Donnerstag demonstrierten Beschäftigte des Gesundheitssektors in Athen (Foto) gegen weitere Einschnitte. (dpa/Reuters/jW)