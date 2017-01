Die Spiele gehören allen

In Rio haben die Sommerspiele begonnen. Ist der olympische Gedanke in der hemmungslosen Marktwirtschaft untergegangen? Fakt ist: Die Olympischen Spiele sind ein gigantisches Wirtschaftsunternehmen, an dem auch Amateure teilnehmen dürfen – noch. Über das Geschäftliche wurde im Vorfeld kaum gesprochen. Hauptthema war die Verwendung leistungssteigender Mittel und damit verbunden eine sportpolitische Kampagne gegen Russland, dessen Mannschaft wegen des Vorwurfs systematischen Dopings komplett ausgeschlossen werden sollte. Das wurde vom IOC unter Führung des Deutschen Thomas Bach verhindert.

Die Forderung nach dem Ausschluss dieses oder jenes Teams ist nicht neu, ebenso wenig wie die Drohung einzelner Länder, im Falles des Auflaufens dieses oder jenes Teams die eigene Teilnahme zu verweigern. 1956 in Melbourne wollten etwa die USA den Ausschluss der Sowjetunion erreichen. Als Begründung diente der Ungarn-Aufstand beziehungsweise das Eingreifen der Staaten des Warschauer Vertrags in Budapest. Damals stand allerdings an der Spitze des IOC mit dem US-amerikanischen Milliardär Avery Brundage ein Mann, dem man sehr viel vorwerfen kann, eines jedoch nicht: die Verletzung der olympischen Prinzipien. Er überredete die Sowjets, die US-Mannschaft zum Frühstück einzuladen. Die neugierigen Athleten konnten die Einladung nicht ausschlagen – und nach dieser Geste war kaum noch ein IOC-Mitglied bereit, die Russen auszuschließen. Mit seinem Handeln stand Brundage in der Tradition des französischen Barons Pierre de Coubertin.

Dieser hatte im Juni 1894 mit einem Kongress in der Pariser Universität Sorbonne den Versuch unternommen, die antike Tradition der Spiele wieder auferstehen zu lassen. Teilnehmer aus zahlreichen Ländern reisten an. Dass der reichsdeutsche Militärattaché Maximilian von Schwartzkoppen seine Teilnahme absagte, weil Frankreich in Berlin noch immer als Erzfeind galt, verwunderte kaum. Dennoch ließen es sich zwei Jahre später viele deutsche Athleten nicht nehmen, an den in Paris beschlossenen und in Athen veranstalteten ersten Olympischen Spielen teilzunehmen – obwohl sie daraufhin von ihren Verbänden und Vereinen ausgeschlossen wurden.

In seiner 1925 gehaltenen Abschiedsrede ließ Coubertin die Welt noch einmal wissen, was seiner Ansicht nach den olympischen Gedanken bedrohe: »In welcher Richtung muss gearbeitet werden?« fragte er, und gab selbst die Antwort: »Weniger Rummel, weniger Reklame, weniger einengende Organisationen, weniger intolerante Verbandsgruppierungen, weniger schwerfällige hierarchische Strukturen.« Die heutigen Zustände hatte Coubertin also schon vor einem Jahrhundert kommen sehen. »Der Sport«, konstatierte er, »hat sich in einer Gesellschaft entwickelt, der durch die Jagd nach dem Gelde Verderben bis aufs Mark droht. Es liegt nun an den Sportvereinen, mit gutem Beispiel voranzugehen, Ehre und Anständigkeit wieder zu pflegen, Lüge und Heuchelei aus ihrem Bereich zu verjagen (…).« Auch eine weitere seiner Warnungen klingt heute aktueller denn je: »Muss ich denn darauf hinweisen, dass die Spiele weder einem Land noch insbesondere irgendeiner Rasse gehören und dass sie von keiner irgendwie gearteten Gruppierung monopolisiert werden können? Sie sind weltumspannend. Sie müssen, ohne Diskussion, für alle Völker da sein!«

Dennoch wurden in den folgenden Jahrzehnten die Spiele sukzessive durchkapitalisiert. Dieser Prozess beschleunigte sich ab 1980, als der Spanier Juan Antonio Samaranch Präsident des IOC wurde – als Wunschkandidat der Sportartikelindustrie. Um seinen Stil zu charakterisieren, genügt eine simple Feststellung: Während alle früheren IOC-Präsidenten ihre Arbeit ehrenamtlich verrichtet hatten, kassierte Samaranch eine »steuerfreie Aufwandsentschädigung« von umgerechnet einer Million D- Mark pro Jahr.

Zudem hatten alle bis dahin amtierenden IOC-Präsidenten strikt auf ihre Haltung zum Berufssport geachtet und dafür gesorgt, dass nur nichtprofessionellen Sportlern die Teilnahme ermöglicht wurde. Samaranch ging auch hier andere Wege: 1981 wurde der Tischtennisverband in die olympische Familie aufgenommen – der erste Verband, der keinen Unterschied zwischen Amateuren und Profis machte.

Zu den größten Profiteuren des olympischen Geschäfts gehörten bald die kommerziellen Fernsehanstalten. Die aber brauchten telegene und spektakuläre Sportarten. So hielten sie zum Beispiel das Ringen für »langweilig«. 2013 ließen sie es schließlich von den IOC-Mitgliedern aus dem olympischen Programm streichen. Nach lauten Protesten, denen sich auch der russische Präsident Wladimir Putin, anschloss, wurde diese Entscheidung wieder revidiert. Man kann dem amtierenden IOC-Präsidenten Thomas Bach nur raten, die Abschiedsrede Coubertins noch einmal Wort für Wort zu lesen. Nicht um Illusionen blühen zu lassen, sondern um Olympia zu retten.