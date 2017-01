Auf ihrer Selbstfindungsreise kommen Jack, Francis und Peter rasch vom Kurs ab: »Darjeeling Limited« Foto: ARTE/2007 Twentieth Century Fox Film Corporation

Darjeeling Limited

Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters brechen die drei Brüder Francis, Peter und Jack, die seit der Beerdigung kein Wort mehr miteinander geredet haben, zu einer Selbstfindungsreise nach Indien auf. Um die Geschwister wieder zu vereinen, hat das Francis, der Älteste, eingefädelt – allerdings ohne seine Brüder über den wahren Grund zu informieren. Und dann geht noch mehr schief. Also eigentlich alles. Mit Owen Wilson (Francis), Adrien Brody (Peter), Jason Schwartzman (Jack), Anjelica Huston (Patricia), Camilla Rutherford (Alice), Amara Karan (Rita), Bill Murray (Geschäftsmann). USA 2007. Regie: Wes Anderson.

Arte, 20.15

Verstopfte Straßen, leere Gleise – Ärgernis ­Güterverkehr

Das ist schon lustig, dass ein BR-Team aus Dobrindt-Land dieses Problem aufgreift. In »Dok-Thema« wird eine Politik kritisch hinterfragt, die Weichen falsch stellt. Mehr als 70 Prozent aller Güter werden in Deutschland auf den Straßen transportiert. Folglich werden die immer weiter ausgebaut und Bahnstrecken stillgelegt. In den kommenden Monaten sollen weitere 176 Güterbahnhöfe geschlossen werden. Dobrindt-Bahnhöfe.

BR, 22.00

Hissène Habré – Die ­Tragödie des Tschad

Während seiner Amtszeit als Präsident des Tschad von 1982 bis 1990 hat Hissène Habré nach Angaben von Ermittlern mindestens 40.000 Menschen töten lassen. Der Filmemacher Mahamat-Saleh Haroun hat den Vorsitzenden der Vereinigung der Opfer des Habré-Regimes, Clément Abaïfouta, zu Gesprächen mit Betroffenen begleitet. Im Mai 2016 wurde Habré wegen Mordes, Folter, Entführung, Zwangsprostitution und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem Sondertribunal in Dakar zu lebenslanger Haft verurteilt. F/SEN/TC 2015.

Arte, 22.35

Der Irrsinn mit der Milch – global, billig, ruinös

Überschüssige Milch wird zu Milchpulver verarbeitet. Die EU kauft es auf und lagert es ein. Die sogenannte Interventionsmenge wurde 2016 auf 350.000 Tonnen erhöht – Milch, für die es in Europa keine Abnehmer gibt. In Afrika gibt es sie. Für Länder wie Kamerun zum Beispiel hat die Milchschwemme aus Europa verheerende Folgen. Denn vielversprechende Ansätze eigener Produktion werden im Keim erstickt. Dasselbe gilt für Tomaten etc. Am Ende wird dann die Bundeswehr geschickt, um den »gescheiterten Staaten«, die in den Milchseen ersoffen sind, zu »helfen«.

ZDF, 22.45