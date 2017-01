Rotlicht: Postdemokratie

Postdadaistisch, postbegrifflich, postdemokratisch? Egal. PARTEI-Chef Sonneborn mit ­Spitzenkandidatinnen Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Seit etwa zehn Jahren geistert ein Begriff durch die Feuilletons und die politikwissenschaftliche Debatte: die »Postdemokratie«. Sogar die staatstragende Bundeszentrale für politische Bildung räumte Aufsätzen zu diesem Thema 2011 eine Ausgabe ihres Hefts Aus Politik und Zeitgeschichte ein. Grund genug sich zu fragen, was sich hinter »Postdemokratie« eigentlich verbirgt – und was sie so anschlussfähig macht.

Der Begriff wurde durch den Politikwissenschaftler Colin Crouch bekannt, dessen Buch »Postdemokratie« 2008 in Deutschland erschien. Er beschreibt Gesellschaften, in denen die demokratischen Institutionen (etwa allgemeine Wahlen) durchaus noch vorhanden sind, die darin sich vollziehenden Prozesse allerdings nur schwerlich noch als demokratisch bezeichnet werden können. Die öffentliche Debatte sei aufgrund von konzentrierter Medienmacht und verfallenden Umgangsformen, zum Beispiel im Privatfernsehen, nur noch ein Schatten ihrer selbst; Parteien organisierten nicht die Meinungsbildung in den von ihnen vertretenen sozialen Gruppen, sondern sähen sich im äußersten Fall noch genötigt, ihren Wählerinnen und Wählern die Unausweichlichkeit politischer Entscheidungen zu »erklären«, während unter den Parteien Wesentliches nicht mehr zur Debatte stehe, weil die zu bedienenden Wirtschaftsinteressen nicht in Frage gestellt würden.

Es ist unschwer erkennbar, warum der Begriff auch in der Bundesrepublik einen Nerv trifft. Er trifft schlicht die Sachlage der politischen Verkehrsformen im Monopolkapitalismus des 21. Jahrhunderts, wovon man sich an einem Abend vor dem Fernseher schnell selbst überzeugen kann. Es ist Crouch dabei zugute zu halten, dass er die Form nicht vom Inhalt trennt, sondern durchaus erkennt, was sich hinter den beschriebenen politischen Verschiebungen verbirgt: ein verleugneter Klassenkampf von oben unter der Bedingung der Desorganisation der Gegenseite. Ein Symptom »postdemokratischer« Gesellschaften sei, so Crouch, dass sie sich selbst als »klassenlos« beschreiben, während die sozialen Ungleichheiten gleichzeitig rapide zunehmen. Die beschriebene Entdemokratisierung ist im Kern ein Projekt der herrschenden Klasse. Ausgerechnet über diesen Aspekt wurde in der öffentlichen Debatte über die »Postdemokratie« aber nur relativ wenig gesprochen.

Der Grund dafür ist mit Sicherheit nicht nur, aber auch, im Begriff selbst zu suchen, der zwar vielen intuitiv einleuchtet, aber eben auch das Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen blockiert. Dabei reiht sich die »Postdemokratie« in eine Reihe ähnlich konstruierter Ausdrücke: postindustriell, postmodern, postfordistisch, postpolitisch und postfaktisch.

Zu den Eigentümlichkeiten unserer Zeit gehört offensichtlich, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst auf den Begriff zu bringen (nennen wir diesen Zustand doch: postbegrifflich). Denn all diesen Schlagworten ist zweierlei gemein: Sie teilen nichts darüber mit, was den aktuellen Zustand eigentlich positiv auszeichnet. Zum anderen bestimmen sie ihn in Abgrenzung von einer Zeit davor, die unter der Hand idealisiert wird. Kein Wunder, dass gesetzte Wissenschaftler (und vor allem sogenannte Postmarxisten) solche Begriffe anziehend finden, erlauben sie es doch, mit kritischer Geste die Welt der eigenen Jugend zu romantisieren. In unserem Fall springt die Idealisierung geradezu ins Auge: »Demokratisch« waren auch die vier Jahrzehnte in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen KPD-Verbot, Radikalenerlass und Notstandsparagraphen nur so weit, wie die gesellschaftliche Auseinandersetzung es – gegen die herrschende Klasse – erzwingen konnte.