Mangold, Schneyder, Bäumler

In Serien wie »Salto mortale« trat Hans-Jürgen Bäumler erst später auf, das Bild zeigt ihn 1956 beim Training Foto: Bruechmann/dpa-Bildfunk

»Natürlich muss man sich in dieser Zeit fürchten, was kommt – aber ich habe keine Angst, ich bin ja 90«, sagte Erni Mangold vor wenigen Tagen im ORF-Interview. Ein neuer Film mit ihr, die schwedische Produktion »Der 101jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand«, wird im März bei uns in den Kinos anlaufen. Und an ihrem morgigen Geburtstag wird die Niederösterreicherin in »Harold und Maud« im Theater in der Josefstadt Premiere feiern, dort, wo sie 1946 debütierte.

In Österreich und der DDR verliebten sich junge Männer in sie, als sie 1952 in der ziemlich blödsinnigen Komödie »Abenteuer im Schloss« die Mizzi spielte. »Man wollte mich als Sexerl«, sagt sie heute über diese Zeit, in der sie lieber freche und selbstbewusste junge Frauen spielte und gemeinsam mit Helmut Qualtinger den braven Bürger erschreckte. So war sie schon als Backfisch, als sie in einem antifaschistischen Elternhaus den Krieg durchlebte. Sie sagte nie »Heil Hitler!« sondern stets »Guten Tag!« und galt einfach als dumm.

Die Nazizeit hat Werner Schneyder als Kind in Klagenfurt erlebt. Heute wird er 80 Jahre alt. Als Publizistik- und Kunststudent sang er in Wiener Bars, interessierte sich für viele Dinge und hat in den meisten Unternehmungen Erfolg gehabt. Er war Werbetexter, Theaterdramaturg und -regisseur (u. a. am Josefstädter Theater in Wien sowie in Meiningen), Gebrauchslyriker, Hörspiel- und Romanautor sowie Moderator des »Aktuellen Sportstudios«. Bekannt wurde er auch als scharfzüngiger Kabarettist und Schauspieler, solistisch und im Duo mit Dieter Hildebrandt. Dabei fielen schöne Aphorismen ab: »Kinder erziehen ist leicht. Schwer ist nur, das Ergebnis zu lieben.« Oder: »Dass Reiten nicht gesund ist, weiß man. Speziell nicht für Pferde.«

Hans-Jürgen Bäumler schließlich wuchs in der Oberpfalz mit einer typischen »Eislaufmutter« auf und bestritt ab 1956 mit mäßigem Erfolg Eiskunstlauf-Europa- und Weltmeisterschaften. Als er dann mit Marika Kilius ein Paar bildete, wurden die beiden ab 1959 sechsmal in Folge Europameister und dreimal Weltmeister. 1964 waren sie noch jung genug, eine Eisrevuekarriere zu starten. Zudem nahm Bäumler Schlager auf, spielte in Filmen und Serien mit (»Salto mortale«, 1969), moderierte TV-Shows. Bis vor kurzem spielte er noch regelmäßig Boulevardtheater, will nun aber doch kürzer treten, denn am Samstag wird er 75. »Als mein Großvater 75 Jahre alt wurde, da hieß es schon, es sei ein gnadenreiches Alter. Da habe ich mir gedacht, selbst wenn jetzt nicht mehr viel Zukunft kommt, dann hat man wenigstens noch ein bisschen was mit den Enkelkindern erlebt«, sagte der Wahlfranzose neulich in einem Interview.