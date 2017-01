Die Natur des Bootes

An die Arbeit: Lee Chandler (Casey Affleck) und sein Neffe (Lucas Hedges) Foto: Claire Folger Courtesy of Amazon Studios

Drei Spielfilme hat der Theater- und Drehbuchautor Kenneth Lonergan als Regisseur bisher gemacht. Sie alle handeln von Unfällen, Verlusten und schwierigen Familienzusammenführungen, von Trauerarbeit. »You Can Count on Me« (2000) erzählte vom Wiedersehen zweier früh verwaister und einander entfremdeter Geschwister. In »Margaret« (2011) ging es um das Acting Out eines Upper-Class-Teenagers in Manhattan nach einem selbst verursachten Verkehrsunfall. In »Manchester by the Sea« bekommt nun Lee Chandler, ein ziemlich maulfauler und aggressiv menschenfeindlicher Einzelgängertyp (Casey Affleck), die Bürde auferlegt, sich um die Familienangelegenheiten seines verstorbenen Bruders zu kümmern, das Erbe zu verwalten. Er macht sich, zunächst ohne Begeisterung, an die Arbeit.

Es ist der Konsensfilm der US-amerikanischen Kritik des vergangenen Jahres. Die Darstellung einer allmählichen Heilung schwerst verwundeter Seelen scheint einem allgemein verbreiteten Bedürfnis eben danach entgegenzukommen. Das ist letztlich auch nicht besonders verwunderlich. Zudem ist »Manchester by the Sea« wirklich alles andere als ein schlechter Film. Geschickterweise nähert er sich Trauma und Trauerarbeit auf dem Weg der Komödie. Jedes Lachen die Spur von etwas Verstorbenem, Verlorenem, ein kleiner Tod usw.

Besagtes Manchester ist ein malerisches Küstenstädtchen im Nordosten von Massachusetts. In dem Film scheint das Städtchen in einem ewigen Winter gefangen. Der Schnee steht hoch, das Meer schwappt grau und schwer an die Küste, der Himmel, schneeverhangen, ist ebenfalls grau. Wind und Wetter.

Dementsprechend ist das die Filmhandlung tragende Symbol ein Boot, etwas, das dazu gemacht ist, Wind und Wetter zu trotzen, solange man sich nur gut genug um seine Instandhaltung kümmert. Boote sind für gewöhnlich weiblich oder tragen zumindest weibliche Namen. Manch althergebrachte Zungen gehen so weit zu behaupten, selbst die Staatsgeschäfte seien ein Boot, in dem alle gemeinsam zu sitzen haben. Das ist die Natur des Bootes.

Das Boot – »Claudia Marie« heißt es – gehörte dem verstorbenen Bruder Joe (Kyle Chandler). Zu Beginn des Films zeigt eine Rückblende einen bierseligen Angelausflug der beiden Brüder zusammen mit dem noch kleinen Sohn des später verstorbenen Bruders aus besseren Zeiten. Haarsträubende Witze über bootverschlingende Haie werden gerissen, die Fische beißen trotzdem an. Und nach dem Ausflug wartete immerhin eine – sehr verschnupfte – Michelle Williams unter der warmen Bettdecke auf die Casey-Affleck-Figur.

In der Gegenwart ist aus dem kleinen Neffen ein renitenter, Eishockey spielender Teenager geworden, und Michelle Williams schiebt einen Kinderwagen mit dem Baby eines anderen durch das Städtchen.

Irgend etwas Schwerwiegendes muss geschehen sein, bedrückend wie Wind und Wetter. Was hat also aus dem netten Familienmenschen, sorgenden Ehemann und Vater, einen verhärmten Eigenbrötler, mehr noch eine Art Leiche auf Abruf gemacht? Die Filmhandlung kreist um dieses Geheimnis, diesen schrecklichen Unfall, der wohl geschehen sein muss.

Wie sehr die Casey-Affleck-Figur alltäglichem menschlichen Zusammenleben bereits entrückt ist, zeigen die Anfangssequenzen. Lee Chandler arbeitet als Hausmeister in einem Vorort von Boston und lebt in einer Art Kellerloch. Sobald einsame Hausfrauen sich ihm im Bademantel an den Hals werfen, stößt er sie brüsk vor den Kopf. Allein in der Bar Bier kübelnd lässt er sich ihm auf denkbar offensichtlichste Art und Weise einladend nähernde Frauen stehen, um lieber völlig besoffen die erste sich bietende Gelegenheit zur Schlägerei zu nutzen. Liegt sein älterer Bruder im Sterben, ist er stoischer Zeuge einer Reihe von Arzt-und-Schwester-Witzen im Krankenhausflur und hat nur einen Hintergedanken: Wie komme ich aus diesem Familienwust unbehelligt wieder heraus?

Der Bruders hatte da einen anderen Plan. Sein Testament bestimmt Lee zum Alleinerben von Boot und Haus und verdammt ihn dazu, als Vormund seines Neffen, dessen Mutter als mittlerweile trockene Schweralkoholikerin mit einem fundamentalchristlichen Volltrottel neu verheiratet ist, in die Heimatstadt zurückzukehren, die ihm allerdings – als Schauplatz seiner offenkundigen Traumatisierung – vollständig unerträglich zu sein scheint.

Kann nun die Familie gekittet, das Boot wieder schiffbar gemacht werden? Soll man es nicht vielleicht lieber verschrotten oder verhökern? Es ist teuer und arbeitsintensiv, ein Boot nur zum Freizeitvergnügen zu betreiben. Und die Familie ist nicht reich.

Lonergan geht das Resozialisierungsprogramm der Casey-Affleck-Figur so behutsam wie schlau an. Nichts wird wie durch ein Wunder plötzlich wieder gut. Eher gilt es, Kompromisse zu finden, mit denen alle halbwegs weiterleben und nette Scherze treiben können. Dieses Leben steht zwangsläufig im Zeichen des Verlustes. Niemand leugnet das. Dennoch machen die Leute am Ende ihr Boot wieder klar und halten die Angeln in das schwere graue Meer, bis die Schlussblende kommt. Anbeißen tut nicht viel, aber darum geht es nicht. Es geht darum, es wenigstens versucht zu haben.