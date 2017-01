Mitbestimmung auf der Kippe

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa-Bildfunk

Am Dienstag versuchte er es zum dritten Mal: Konrad Erzberger, »Jungunternehmer« aus Berlin, trug vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg seine Argumente gegen die Gewerkschaften vor. Das deutsche Mitbestimmungsrecht für Aufsichtsräte, in denen Arbeiter paritätisch vertreten sein müssen, diskriminiere EU-Mitbürger aus dem Ausland. »Entrepreneur« Erzberger fordert, dass nur noch die Anteilseigner der Konzerne in den Kontrollgremien vertreten sind. Mit diesem »Vorschlag« ist er bereits gegen die Hornbach Baumarkt AG und den Handelskonzern BayWa AG zu Felde gezogen. Am Dienstag trug Erzberger vor dem EuGH seine »Argumente« gegen die Diskriminierung von ausländischen Beschäftigten beim Reiseveranstalter TUI vor.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gab sich am Dienstag zuversichtlich, dass die deutsche Mitbestimmung dem EU-Recht standhalten werde. »Der Versuch, die Mitbestimmung über den Luxemburger Umweg auszuhebeln, wird den Gegnern nicht gelingen, denn die deutschen Regelungen sind unionsrechtskonform«, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Gabriele Gröschl-Bahr. Im Verfahren Erzberger gegen die TUI sei im Verlauf der mündlichen Verhandlung deutlich geworden, dass die Richter des obersten europäischen Gerichts den Vorwurf der Diskriminierung ausländischer Beschäftigter durch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der TUI AG nach deutschem Recht als zweifelhaft ansehen. Dies wurde von den in der mündlichen Verhandlung Stellung nehmenden Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Luxemburgs, Österreichs und den Niederlanden auch so vertreten.

Erzberger hatte erst in der Heimat sein Glück versucht. Das Berliner Kammergericht konnte sich aber am 26. Oktober 2015 nicht zu einer Entscheidung durchringen und rief den EuGH an. Es sei »vorstellbar«, erklärten die Berliner Richter im Fall TUI, »dass Arbeitnehmer durch die deutschen Mitbestimmungsregelungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminiert werden«.

Das Magazin Mitbestimmung (MM) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erklärte in der Dezemberausgabe 2015, welche Theorie dahinterstecke: »Zur Begründung machte sich das Gericht die Argumentation zu eigen, die insbesondere Volker Rieble, Direktor des arbeitgeberfinanzierten Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, seit Jahren mit Verve vertritt.« Dessen Ansatzpunkt sei: »Bei Aufsichtsratswahlen deutscher Konzerne bleiben die Beschäftigten im EU-Ausland bislang außen vor.« Sie würden bei der Bestimmung der Größe und der Zusammensetzung der Aufsichtsräte nicht berücksichtigt, argumentiere Rieble. Demnach könnten Arbeiter eines Konzerns mit einer Filiale im EU-Ausland keine Vertreter in Aufsichtsräte entsenden, also würden sie diskriminiert. »Andersherum schrecke ein Arbeitnehmer im Aufsichtsrat möglicherweise vor einem Wechsel ins Ausland zurück, weil er dann sein Mandat verlieren würde. Also: Beeinträchtigung der Freizügigkeit«, wurde im MM indirekt zitiert.

An den Gewerkschaften ging das Urteil nicht spurlos vorbei. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, geht zwar davon aus, dass das Unterfangen keinen Erfolg hat. »Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass so eine Klage Wirkung hat«, hatte er am 26. Dezember gegenüber dpa erklärt. »Zu meinen, die Beschäftigten in der Niederlassung eines deutschen Unternehmens in Spanien müssten die Arbeitnehmervertreter in einem Aufsichtsrat mitwählen, ist Unfug«, sagte Hoffmann. »Ein deutscher Arbeitnehmer in Spanien arbeitet dort auch nicht nach dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz.«

Hoffmann hatte zuvor Unterstützung bei den Kapitalisten gefunden. Gemeinsam mit »Arbeitgeberpräsident« Ingo Kramer schrieb er am 26. September 2016 im Handelsblatt ein Plädoyer für »Mitbestimmung« als »große deutsche Errungenschaft«. Was treibt Kramer? Sollte er nicht froh sein, dass lästige Gewerkschafter aus transnationalen Großkonzernen entfernt werden? ZAAR-Chef Rieble hatte im Februar 2015 vor dem Landgericht in Frankfurt am Main einen ähnlichen Beschluss gegen die Deutsche Börse erwirkt, wie es Erzberger gegen TUI gelang. »Zwar sei die Unternehmensmitbestimmung nicht europarechtswidrig, aber bei den Schwellenwerten müssten die Beschäftigten im Ausland mitgezählt werden«, heißt es im MM. Ein Ärgernis für Kramers Kapitalistenverband: »Sollte der EuGH eine Berücksichtigung der Auslandsbelegschaften fordern, könnten viel mehr Unternehmen als bislang einen mitbestimmten Aufsichtsrat bekommen«, schreibt MM. Ein Sprecher des EuGH erklärte gegenüber jW am Dienstag, ein Urteil werde voraussichtlich in zwei bis vier Monaten erwartet.