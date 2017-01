Senat vor Immobilienwirtschaft eingeknickt

Der Projektrat, die studentische Initiative des Studiengangs Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin, drückte am Dienstag in einer Pressemitteilung seine Solidarität mit der Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften durch Studenten der Humboldt-Universität (HU) aus.

Die Entlassung (gemeint ist der unter Druck erfolgte Rücktritt, jW) Andrej Holms als Staatssekretär ist nur ein weiterer Baustein der verfehlten Berliner Stadtentwicklungspolitik der letzten Jahre und eine Fehlentscheidung. Die HU macht sich damit zum Handlanger der kapitalorientierten Immobilienwirtschaft und der unsozialen Politik von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Für den Projektrat ist Andrej Holm ein äußerst kompetenter Fachmann und kritischer Wissenschaftler, der hier mundtot gemacht wird. Aus unserer Sicht ist Andrej Holm, auf Basis seiner langjährigen kritischen Auseinandersetzung mit Immobilienwirtschaft und sozialer Wohnungspolitik, bestens dafür qualifiziert, den gegenwärtigen Problemen in der Wohnungspolitik zu begegnen.

Die Entlassung Andrej Holms steht in unmittelbarem Gegensatz zu den warmen Worten des Senats, sich für eine soziale Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik einsetzen zu wollen. Allen voran hat die SPD bewiesen, dass ihre parteipolitischen Ziele nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Bürgermeister Müller hat in opportunistischer Manier als Vorhut der renditegetriebenen Immobilienwirtschaft der – längst überfälligen – sozialen Stadtentwicklungspolitik einen schweren Rückschlag versetzt. Der Projektrat fordert eine sozial orientierte Stadtentwicklungspolitik. Wohnraum – allen voran für untere und mittlere Einkommensgruppen – ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht.

Andrej Holm hat sich insbesondere als Fachmann im Bereich der sozialen Wohnungspolitik (…) einen Namen gemacht (…). Die öffentliche Diskreditierung seiner Person dient weder als Beitrag zu einer fachlichen Debatte, noch findet damit eine ehrliche, offene und sachgerechte Auseinandersetzung mit den Handlungen des SED-Regimes statt.

Klaus Ernst, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, äußerte sich am Dienstag über die Zustimmung des Handelsausschusses im Europaparlament zum Freihandelsabkommen CETA.

Fairer Handel und CETA sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die Hoffnung des Vorsitzenden des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, mit CETA faire globale Regeln stark zu machen, ist trügerisch. Dem Protektionismus des neuen US-Präsidenten Donald Trump muss echter fairer Handel entgegengesetzt werden und nicht ein Abkommen, das eine Paralleljustiz für Konzerne vorsieht, demokratische Entscheidungen untergräbt und andere Handelsregionen benachteiligt.

Trotz der bedauerlichen Zustimmung des Handelsausschusses kämpft Die Linke weiter entschieden gegen CETA. Selbst wenn auch das Europäische Parlament unter dem Druck, der leider auch von der deutschen Regierung ausgeht, CETA zustimmen wird: Der Widerstand wird weitergehen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungskonformität von CETA steht noch aus, und auch das Ergebnis der notwendigen Ratifizierung in den 28 EU-Mitgliedsstaaten zur vollständigen Inkraftsetzung des Abkommens ist keinesfalls sicher – auch nicht in Deutschland, wo eine Mehrheit im Bundesrat keineswegs sicher ist. Wir wollen kein CETA, sondern fairen Handel.