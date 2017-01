»Beginn einer Entfremdung«

Foto: Khaled Abdullah/Reuters

Im Libanon hat nach langer Suche eine neue Regierung unter Leitung des (prosaudischen Sunniten und Großunternehmers, jW) Saad Hariri ihr Amt angetreten. Die Achse aus der schiitischen Hisbollah, Partei Gottes, und dem frisch gewählten christlichen Präsidenten Michel Aoun war dabei entscheidend. Wie stabil ist dieser Pakt?

Das Bündnis von Aoun und Hisbollah hat sich in den vergangenen zehn Jahren als solide erwiesen, und die jüngsten Reden von Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah lassen meines Erachtens keinen radikalen Kurswechsel erkennen. Dabei muss der instrumentelle Charakter dieser Art von Allianzen betont werden. Sie sind mehr Vernunftehen als organische Koalitionen.

Was hat die Hisbollah dazu gebracht, der Bildung dieser Exekutive zuzustimmen?

Innerhalb der Hisbollah schlagen zwei Herzen: Einerseits könnten wir sie als »bewegungsorientiert« bezeichnen. Andererseits ist sie aufs »Mitregieren« aus und hat einen Fuß in den Institutionen. Man könnte sagen, dass die Hisbollah versucht hat, zugleich »Partei des Kampfes und der Regierung« zu sein. Es ist unglaubwürdig zu sagen, dass man gegen den Konfessionalismus ist, und sich gleichzeitig an dieser Aufteilung der Macht zu beteiligen. Auf lange Sicht können diese Ungereimtheiten schädlich sein. Während wenn es um das Thema der israelischen Besetzung des Südlibanon geht, alle einer Meinung sind und die Widersprüche verschwinden, hat die Beteiligung der Hisbollah am Syrien-Konflikt den Eindruck der Unvereinbarkeit verstärkt.

Welche Rolle kann die Hisbollah jetzt politisch spielen?

Meine These lautet, dass sie eine immer konfessionellere Sprache spricht und sich zum Beispiel auf die Verteidigung der heiligen Stätten der Schiiten konzentriert. Damit verbunden ist die Gefahr einer schwindenden Zustimmung innerhalb der schiitischen Gemeinde. Die Probleme sind eng mit den Opfern des Krieges in Syrien und den materiellen Lebensbedingungen im Libanon verbunden. Es stellt sich die Frage: Welche Art von sozialen Interessen vertritt die Hisbollah in der Praxis, jenseits der Worte und der Philosophie? Welche Art von Wirtschafts- und Entwicklungspolitik unterstützt sie?

Die Partei drängt in besonderer Weise auf ein Verhältniswahlrecht. Welche Vorteile hätte das?

Genau wie in Italien wird auch im Libanon ständig über das Wahlrecht diskutiert. Mindestens seit dem Jahr 2000. Kein System ist jedoch in der Lage, alle zufriedenzustellen. Entweder opfert man die fein austarierte, mit der territorialen Vertretung verbundene Repräsentanz der Glaubensgemeinschaften oder aber die Möglichkeit, mit Kandidatenlisten anzutreten, die von den konfessionellen Ränkespielen abgekoppelt sind. Jedes System hat sein Für und Wider – ob nun ein Verhältniswahlrecht auf nationaler Ebene oder sehr kleine Wahlkreise auf lokaler Basis. Ich glaube nicht, dass es im gegenwärtigen Stadium für die Hisbollah in bezug auf die Parlamentssitze viel ändern würde. Doch es sind so viele Unbekannte, dass es schwer ist, Prognosen abzugeben oder präzise Szenarien zu entwerfen.

Die Außenpolitik der Hisbollah, insbesondere in Syrien, hat das Land in zwei Teile gespalten, sie allerdings zu einer regionalen Macht werden lassen. Wie schwer wiegen die Schachzüge der Partei im Ausland bei den kommenden Wahlen im Mai 2017?

Ich weiß nicht, ob sich das bei den Wahlen auswirken wird. Die Wählerschaft ist sehr treu, und die Kombination aus Aufteilung der Wahlkreise auf territorialer und konfessioneller Grundlage schwächt die Außenseiter. Bei den Kommunalwahlen gab es 2016 einige Überraschungen, aber es dürfte schwierig werden, dies bei den Parlamentswahlen zu wiederholen. Einige Anzeichen für Unzufriedenheit in einem Teil der schiitischen Gemeinde gibt es, doch die werden sich nur schwer in eine Wählerwanderung übertragen lassen. Plausibler ist, dass es sich hier um den Beginn einer Entfremdung handelt.