Erneute Sammelabschiebung

Teilnehmer einer Demo gegen die Abschiebungen nach Afghanistan im Terminal 1 des Flughafens in Frankfurt am Main Foto: Susann Prautsch/dpa

Die BRD hat 25 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in ihr vom Bürgerkrieg erschüttertes Heimatland zurücktransportiert. An der Sammelabschiebung seien die Bundesländer Hamburg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg beteiligt gewesen, so das Bundesinnenministerium am Dienstag. Damit sind erneut Bundesländer dafür verantwortlich, die von SPD und Grünen regiert werden. »Sozialdemokratisch und grün geführte Landesregierungen müssen sich den Hardlinern aus CDU/CSU entgegenstellen«, erklärte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, am Montag. Die Hilfsorganisation wirft dem Bundesinnenminister und den abschiebebereiten Bundesländern vor, die sachgerechte Lageeinschätzung des UNHCR nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das Flüchtlingshilfswerk stellte jüngst in einem Bericht klar, dass das gesamte Staatsgebiet Afghanistans von einem »innerstaatlichen bewaffneten Konflikt« im Sinne des europäischen Flüchtlingsrechtes betroffen sei.

Das Flugzeug mit den Flüchtlingen an Bord war am Montag abend in Frankfurt am Main gestartet und landete nach Angaben des Bundesinnenministeriums am Dienstag morgen um 7.10 Uhr (Ortszeit) in Kabul. Mehrere der Afghanen sagten AFP, sie seien am frühen Montag morgen in Deutschland festgenommen und zum Flughafen gebracht worden. Sie konnten demnach jeweils nur ein kleines Gepäckstück oder einen Rucksack mit ihren Habseligkeiten mitnehmen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden die Betroffenen von 79 Beamten der Bundespolizei, einem Dolmetscher sowie Ärzten begleitet. Auch ein Beamter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex sei an Bord der Maschine gewesen. Am Flughafen in Frankfurt hatten sich am Montag abend rund 250 Demonstranten versammelt, um gegen die Abschiebungen zu protestieren. Eine Sprecherin der Hilfsorganisation Afghan Refugees Movement kritisierte Abschiebungen nach Afghanistan als inakzeptabel, weil in dem Land Krieg herrsche. Auch die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland übten Kritik: »Kein Mensch darf in eine Region zurückgeschickt werden, in der sein Leben durch Krieg und Gewalt bedroht ist«, erklärten am Dienstag der Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, und der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Manfred Rekowski. Die Sicherheit müsse Vorrang vor migrationspolitischen Erwägungen haben. »Die Konflikte in Afghanistan haben sich zugespitzt, zugleich hat auch die Zahl der innerhalb des Landes in die Flucht getriebenen Menschen zugenommen«, betonte Heße.

Eine erste Sammelabschiebung nach Afghanistan hatte es bereits Mitte Dezember gegeben. Grundlage ist eine im Oktober geschlossene Vereinbarung zwischen Deutschland und Afghanistan. Derzeit leben nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 11.900 ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige in Deutschland, rund 10.300 von ihnen haben einen Duldungsstatus. (dpa/AFP/jW)