Karlsruhe prüft »Tarifeinheitsgesetz«

Bundesarbeitministerin Andrea Nahles (SPD) im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (24. Januar) Foto: Uli Deck/dpa-Bildfunk

Seit Dienstag berät das Bundesverfassungsgericht über das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Der Erste Senat nimmt das Gesetz zwei Tage lang unter die Lupe. Es gilt bereits, wurde aber noch nicht angewandt. Etliche Gewerkschaften haben gegen die Regelung geklagt. Sie sehen in ihr eine Einschränkung der Koalitionsfreiheit und damit der Gewerkschafts- und Streikrechte. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) verteidigte ihre Verlage, indem sie abstritt, dass sie gegen die Arbeiterorganisationen gerichtet sei.

Das »Tarifeinheitsgesetz« legt fest, welcher Tarifvertrag in einem Betrieb gilt, in dem verschiedene Abschlüsse erzielt wurden. Dabei sieht die Regelung vor, dass nur jener Tarifvertrag angewendet wird, der von der größten Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Kleinere Spartenorganisationen könnten die von den großen Verbänden erzielten Abschlüsse nur noch nachzeichnen.

Diese Regelung hat weitreichende Folgen, denn das Streikrecht ist in der Bundesrepublik an Auseinandersetzungen um Tarifverträge geknüpft. Mit anderen Worten: Zum Ausstand kann eine Gewerkschaft nur im Zuge von Tarifverhandlungen aufrufen.

Der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Rudolf Henke, äußerte am Dienstag die Sorge, bei Tarifverhandlungen nur noch am »Katzentisch« Platz nehmen zu dürfen. Denn in den Kliniken stellten die Ärzte selten mehr als 15 Prozent der Beschäftigten.

Neben der Klage des Marburger Bunds behandeln die Karlsruher Richter auch die von ver.di, dem Beamtenbund DBB, der »Vereinigung Cockpit« der Piloten und der Fachgewerkschaft für das Kabinenpersonal UFO. Anhand dieser Beschwerden sollen alle Grundfragen geklärt werden. Ein Urteil wird in frühestens drei Monaten erwartet.

Bundesarbeitsministerin Nahles wiegelt derweil ab. Sie habe mit dem Gesetzentwurf – er entstand unter dem Eindruck der von der GDL geführten Ausstände bei der Bahn – nicht die Absicht verfolgt, das Streikrecht zu beschränken. »Das ist weder Ziel noch Wirkung des Gesetzes«, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in der Verhandlung in Karlsruhe. (mit Material von dpa)