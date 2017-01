Ach du meine Nase!

Vor dem Kofferpacken: Rechtsaußen Patrick Groetzki zeigt die geforderte Reaktion Foto: Marijan Murat/dpa

An der Abwehr lag es nicht. Der deutsche Torhüter Andreas Wolff hielt am Sonntag jeden zweiten Ball, der im WM-Achtelfinale gegen Katar auf sein Tor kam. Die Verteidiger konnten zehn Torwürfe blockieren. Und trotzdem schied die DHB-Auswahl wie bei der WM zuvor gegen Katar aus. Während und nach der Partie wurde heftig über die Schiedsrichter gemeckert. Wolff meinte angesichts zahlreicher Fehler seiner Mannschaft, diese sei mit den Gedanken womöglich schon beim nächsten Spiel gewesen.

In der 45. Minute hatten die Deutschen schon elfmal im Angriff den Ball verloren. Sie führten 17:13, wirkten im Angriff aber ängstlich und zeigten Nerven. Als Kreisläufer Patrick Wiencek zehn Minuten vor Schluss die rote Karte sah, tobte Bundestrainer Dagur Sigurdsson an der Seitenlinie. Doch so fragwürdig einige Entscheidungen der Unparteiischen gerade in der Schlussphase waren – Katar bekam fünf Siebenmeter-Strafwürfe zugesprochen, die DHB-Auswahl keinen –, die Europameister müssen sich an die eigene Nase fassen. Knapp fünf Minuten vor Schluss führten sie noch 20:18, brachten aber keinen Wurf mehr im Tor unter. Steffen Fäth fiel der Ball aus der Hand, Katar glich aus, ging zwei Minuten später erstmals in Führung. Es sollte das letzte Tor bleiben.

Sigurdsson wertete die Niederlage als »größte Enttäuschung« in seiner Zeit als Bundestrainer. Der Isländer wird den DHB verlassen und das japanische Nationalteam übernehmen. An der Weltspitze sei es nun mal eng, meinte er noch. 15 Mannschaften könnten im Prinzip »jeden schlagen«.

Bestätigt wurde das am Sonntag von den Ungarn, die nach Niederlagen gegen Kroatien, DHB und Belarus als Gruppenvierte ins Achtelfinale eingezogen waren und dort nun die favorisierten Dänen aus dem Turnier warfen. Die dänischen Stars tauchten nicht eben selten frei vor dem ungarischen Tor auf, doch fanden sie ihren Meister oft in Torhüter Roland Mikler. Obwohl der einzige Star der Magyaren, Laszlo Nagy, nur ein Tor erzielte, gab sein Team gegen den Olympiasieger die Führung nie aus der Hand. Auch der Welthandballer von 2015, Mikkel Hansen, konnte die Niederlage nicht abwenden. Ungarn bekommt es heute mit Norwegen zu tun, das Mazedonien deutlich schlug.

Beinahe wäre noch ein dritter Favorit und Gruppensieger ausgeschieden. Spanien zitterte sich gegen Brasilien zu einem 28:27. Die Südamerikaner donnerten den Ball zunächst immer wieder in die oberen Ecken des spanischen Tors. Sie führten bis zur 40. Minute, leisteten sich in den umkämpften letzten Minuten dann vier technische Fehler. Auch ihre Niederlage war eine Art Déjà-vu: Bei der vorigen WM hatte Brasilien im Achtelfinale mit einem Tor gegen Kroatien verloren.

Die Kroaten ließen in der ersten K.-o.-Runde nach nervöser Anfangsphase gegen Ägypten nichts anbrennen und treffen nun auf Spanien. Island konnte nur eine Halbzeit lang mit Gastgeber Frankreich mithalten. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Franzosen ab, angeführt vom Linksaußen Michael Guigou. 28.000 Zuschauer waren dabei, so viele wie noch nie bei einem Handball-WM-Spiel. Man hatte extra das Fußballstadion von Lille in eine Handballarena umfunktioniert. Frankreich bekommt es im Viertelfinale nun mit dem größten Konkurrenten Schweden zu tun. Die Skandinavier deklassierten am Sonntag Belarus, führten nach 20 Minuten bereits mit 20:10, am Ende hieß es 41:22. Um diese Tormaschine stoppen zu können, müssen sich die Gastgeber etwas einfallen lassen.