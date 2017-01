Nachschlag: Großes Kino im falschen Film

Eine Bluttat verhindern – Neuhauser (r.), Krassnitzer und das große Thema »Überforderung« Foto: ARD Degeto/ORF/Hubert Mican

Dem Plot ging am Ende die Luft aus, und die Darstellung linker Bewegungen als tendenziell kriminell ist leider im »Tatort« häufiger zu sehen. Der Film verhob sich auch etwas an der selbstgestellten Aufgabe, ein gesellschaftliches Thema – Überforderung der Jugend – umfassend darzustellen. (Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die Spiegel online am Montag zitierte, nahmen im Jahr 2014 rund 87 Prozent der Studierenden in Deutschland übrigens keine leistungssteigernden Mittel. Was nicht heißt, dass mit dem Bildungssystem alles in Ordnung ist …) Dann aber gab es mitten im Film eine Szene von ganz eigener Schönheit: Wie zärtlich die Kamera in der Flurszene auf dem Kommissa­riat die Gesichter von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer vor der weißen Wand einfing, wie »die Bibi« »den Moritz« vom Sitzen zwischen den Stühlen erlöste, indem sie sich neben ihn setzte, wie sie am Ende seine Hand nahm und küsste … Das war großes Kino, leider im falschen Film. (mis)