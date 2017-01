Wie er euch gefällt

Glühend deutscher Gottesmann? Das Lutherbild hat sich seit 1917 etwas geändert Foto: Foto: interDuck

Seit geraumer Zeit schon läuft das Geschäft mit Martin Luther des 500sten Reformationsjubiläums wegen auf Hochtouren, was so mancher berechtigter Weise als nervend empfindet. Doch bietet das Jubiläum einen Anlass zu eingehender und erhellender Beschäftigung mit dem Reformator, wie etwa die Luther-Biographie der Oxforder Historikerin Lyndal Roper jüngst bewiesen hat. Eine solche Gelegenheit ist auch die große Ausstellung zu deutschen Luther-Bildern im Museum für Klosterkultur in Dalheim.

Diese aufwendig instandgesetzte ehemalige Klosteranlage liegt auf dem Land, nicht weit entfernt vom ostwestfälischen Paderborn. Um dorthin zu gelangen muss man einigen Aufwand betreiben, der jedoch nicht nur der architektonischen und landschaftlichen Reize der Gegend wegen lohnt. Denn dem Besucher werden dort seit einigen Jahren anspruchsvolle Wechselausstellungen zu historischen Themen geboten, nun also auch zu Luther. Wiederum wurde ein kluger Zugriff gewählt, denn nicht die Person des Bibelübersetzers steht im Mittelpunkt, sondern deren Wahrnehmung in Deutschland von 1917 bis heute. Die detailreiche Darstellung der sich wandelnden Deutungen des Reformators vermag viel über den Geist der jeweiligen Zeit zu sagen.

Das deutsche Kaiserreich befand sich 1917 bekanntlich mit beinahe der gesamten europäischen Staatenwelt im Krieg, weshalb das 400. Jubiläum des Wittenberger Thesenanschlags nur recht bescheiden begangen werden konnte. Dennoch war Luther allgegenwärtig. Von zahllosen Denkmalssockeln blickte er kernig und fordernd herab. Der Zweck der nationalistischen Inszenierung liegt auf der Hand: Sie sollte dazu anstacheln, es diesem glühend deutschen Kerl im Felde wie an der »Heimatfront« gleichzutun. Freilich war dieses Bildprogramm nicht neu, sondern schloss an Deutungen des 19. Jahrhunderts an, die das Titelblatt einer Ausgabe der Satirezeitschrift Kladderadatsch von 1875 trefflich illustrierte. Luther prangt darauf neben Hermann dem Cherusker: Deutsche Recken im Kampf gegen das fremdartige, böse Rom, das natürlich den angeblichen »Erbfeind« Frankreich symbolisierte.

Die Beschäftigung mit dem bis 1918 vorherrschenden Luther-Kult ist so aufschlussreich wie bisweilen unangenehm. Wer beispielsweise erfährt, dass die während der eigenen Kindheit überall gesungene Hymne aus der Feder des Reformators »Eine feste Burg ist unser Gott« von deutschen Weltkriegssoldaten beim Angriff geschmettert wurde, wird unweigerlich erzürnen ob der Geschichtsblindheit hierzulande.

Noch erschütternder sind jene Ausstellungspassagen, die die Zeit des deutschen Faschismus zum Thema haben. Die ab 1932 aktive Bewegung der »Deutschen Christen« versuchte das Alte Testament aus der Bibel und überhaupt alles Jüdische aus dem protestantischen Christentum zu tilgen. Ein aberwitziges Unterfangen, das trotzdem von einer Vielzahl deutscher Protestanten unterstützt wurde. Das Jahr der Machtübertragung an die Faschisten 1933 war auch das Jahr von Luthers 450. Geburtstag, weshalb man ihn sogleich zu einem Bürgen der »nationalsozialistischen« Sache machte. Als »Propheten des Antisemitismus« pries ihn der sinistre NS-Ideologe Al­fred Rosenberg.

Dieses Bild war keineswegs reine Projektion, das belegen viele grob antisemitische Passagen im Werk des Reformators. Deshalb galt nach 1945 vielen sein Denken als Wurzel jener »Deutschen Misere«, deren Folge der Nazismus war. Besonders in der DDR kreidete man dem Wittenberger lange seine Abkehr von den aufständischen Bauern an und ehrte statt seiner den gegen die Feudalherren kämpfenden Thomas Müntzer. Doch änderte sich diese Haltung später, wie Gerhard Zschäbitz’ Luther-Biographie »Größe und Grenze« von 1967 dokumentiert. Die Reformation galt nunmehr als revolutionär und Luther wurde für seinen progressiven Einfluss gewürdigt. Auch in der BRD war man ihm längst wieder wohlgesinnt, man feierte die Jubiläen, wie sie fielen.

Der letzte Teil der Ausstellung ist der Gegenwart gewidmet und lässt leider zu wünschen übrig. Man kann zahlreiche Souvenirs betrachten, die zwar ein kritisches Licht auf die vorherrschende Luther-Folklore werfen, doch arg beliebig aneinandergereiht sind. Und die Darstellung der Wiederannäherung zwischen evangelischer und katholischer Kirche muss man geradezu als Werbung bezeichnen. Hätte man nicht ein wenig tiefer bohren und beispielsweise fragen können, welche Bedeutung der »Protest«, der im Wort »Protestant« steckt, heutzutage haben könnte? Oder die Kontexte verdeutlichen, in denen derzeit das Religiöse auf das Politische übergreift, so wie im Zuge der Reformation? Dass solche Fragen nach der Aktualität von »Luther« nicht gestellt werden, ist bedauerlich. Insgesamt ist die Ausstellung in Dalheim aber ungemein dicht, im höchsten Maße aufklärerisch und selbst für ausgemachte Religionsgegner informativ.