Vereint gegen Russland

Zur politischen Grundausstattung der Kaczynski-Brüder und ihrer Partei PiS gehört eine solide Abneigung gegen Deutschland, ob West, Ost oder vereint. Der 2010 mit dem Flugzeug abgestürzte Staatspräsident Lech Ka­czynski brillierte mit der Aussage, er kenne von Deutschland nicht mehr als das Herrenklo auf dem Frankfurter Flughafen, und das reiche ihm auch. Das war die Zeit, als PiS-nahe Zeitschriften Angela Merkel in SS-Uniform zeigten, als Reiterin auf dem angeblich Berlin-hörigen damaligen Premier Donald Tusk, während das offizielle Warschau gleichzeitig wegen einer Kaczynski-Glosse in der taz den deutschen Botschafter einbestellte.

Von der zweiten PiS-Regierung wird diese Antipathie nicht mehr so deutlich formuliert. Sie besteht als Grundgefühl zweifellos weiter, aber heute mahnen konservative polnische Medien, die BRD als »wichtigsten Verbündeten« Polens nicht zu vergraulen. Das Elitenblatt Rzeczpospolita zeichnete an diesem Wochenende das Horrorszenario, Polen müsse in naher Zukunft am Ende zwischen den USA und der BRD wählen und könne dabei nur verlieren. Expremier Jaroslaw Ka­czynski hat Angela Merkel zu Polens Wunschsiegerin bei der Bundestagswahl erklärt, und viele Polen teilen diese Stimmung. Sie hat nicht nur ihre faktische Grundlage in der inzwischen engen wirtschaftlichen Verflechtung. Der deutsch-polnische Handel liegt im Jahr bei 100 Milliarden Euro; rund 30 Prozent des polnischen Exports gehen nach Deutschland. Die Beziehungspflege hat auch ihren ideologischen Aspekt.

Es gab schon einmal eine Phase ziemlich guter Nachbarschaft zur Zeit zweier Rechtsregierungen in Berlin und Warschau. Das war zwischen 1934 und Ende 1938, als sich Polen aus der Konkursmasse der in München geteilten Tschechoslowakei mit einem Stückchen Oberschlesien bedienen durfte. Auch damals schon lieferte die gemeinsame Feindschaft gegen Russland den Kitt, damals noch garniert durch das ideologische Element des Antikommunismus. Heute ist davon die nackte Geopolitik geblieben. In einer Zeit, in der die künftige US-Politik gegenüber Russland ungewiss ist und nur sicher scheint, dass sie ausschließlich amerikanischen Interessen folgen wird, sind zwei Regierungen, die sich beide dem Frontmachen gegen Russland verschrieben haben, ohne damit aus eigener Kraft siegen zu können, zu einer Annäherung förmlich verdammt.

In Polen ist die Furcht der regierenden Kreise, im Zuge einer eventuellen Annäherung zwischen Washington und Moskau »geopfert« zu werden, mit Händen zu greifen. Und für die BRD steht die bisherige Konzession der US-Administration auf dem Spiel, deutschem Hegemoniestreben in Europa nichts entgegenzustellen, solange Merkel an der Hauptfront hart bleibt. Hier einen Akteur innerhalb der EU durch Appeasement »einzubinden«, der der BRD potentiell Schwierigkeiten machen kann, hat aus Sicht der Berliner »Transatlantiker« seine Logik. Aus Sicht der Berliner EU-Strategen auch.