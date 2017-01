Jammeh flieht zum Vorbild

Vor der Ankunft Yahya Jammehs auf dem Flughafen von Banjul am Samstag werfen wartende Journalisten ihre Schatten Foto: Thierry Gouegnon/Reuters

Ein Gang über den roten Teppich, ein letzter Kuss auf den Koran und dann rein in den Flieger: Nach 22 Jahren an der Macht hat Gambias geschasster Präsident Yahya Jammeh am Samstag abend das Land verlassen, das er seit einem unblutigen Militärputsch 1994 regiert hatte. Während seine Anhänger am Flughafen von Banjul Tränen vergossen, feierte der dem Langzeitherrscher weniger zugeneigte Teil der Bevölkerung am Sonntag den Einzug von Truppen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECO WAS in der Hauptstadt. Die Soldaten nahmen zunächst den Sitz des Präsidenten in Beschlag und sollen in den kommenden Tagen dafür sorgen, dass Jammehs gewählter Nachfolger Adama Barrow dort sicher einziehen kann.

Als »Gambias ersten demokratischen Machtwechsel« bezeichnete die britische Tageszeitung The Guardian den Vorgang am Samstag in ihrer Onlineausgabe. Barrow hatte Großbritannien zuvor zum wichtigsten Handelspartner erklärt. Letzteres verwundert nicht weiter, denn neben Erdnüssen werden in Gambia vor allem blasse Touristen aus dem Land der einstigen Kolonialmacht geröstet. Das Lob der britischen Presse muss aber dennoch relativiert werden, denn die Wahl vom 1. Dezember allein hatte freilich nicht gereicht, um Jammeh aus dem Amt zu drängen. Der Expräsident hatte seine Niederlage zwar zunächst eingestanden, dann aber einen Rückzieher gemacht und alles versucht, um an der Macht zu bleiben. Erst nachdem die ECOWAS-Truppen unter Führung des einzigen Nachbarlands Senegal am Donnerstag in den kleinsten Flächenstaat Afrikas einmarschiert waren und die Panzer sozusagen vor seinem Palast standen, gab Jammeh am Freitag abend nach langen, zähen Verhandlungen auf.

Die Zeit zwischen Wahlniederlage und Rücktritt nutzte der scheidende Herrscher einem Berater des neuen Präsidenten Barrow zufolge, um die Staatskasse zu plündern. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe Jammeh über 500 Millionen Dalasi (10,7 Millionen Euro) abgehoben, erklärte Mai Ahmad Fatty der Nachrichtenagentur AFP. »Die Staatskasse ist praktisch leer«, so Fatty, Angestellte des Finanzministeriums und der Zentralbank Gambias hätten das bestätigt. Die Bedingungen für seinen Rückzug hatte Jammeh sich von den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der ECO WAS in einer 14 Punkte umfassenden Erklärung garantieren lassen. Die internationalen Institutionen verpflichten sich darin, »Würde, Respekt und Rechte« Jammehs sowie seiner Familie und seines Staatsapparats zu wahren. Der neuen Regierung soll es zudem untersagt werden, Jammehs Besitz zu beschlagnahmen oder Maßnahmen zu ergreifen, die einer »Einschüchterung oder Belästigung« des ehemaligen Staatsoberhaupts gleichkämen.

So ganz scheint Jammeh dem Braten allerdings selbst nicht zu trauen, zumal bereits Medienberichte kursieren, denen zufolge die Erklärung nicht rechtlich bindend ist. Zumindest Teile seiner Flotte an Luxusautos ließ der Expräsident der BBC zufolge neben allerhand anderer in Kisten verstauter Güter am Samstag in ein Transportflugzeug verladen, ehe er selbst Richtung Guinea entschwebte. Von dort reiste er mit seiner Familie weiter ins Exil nach Äquatorialguinea.

Jammeh lässt sich damit in einem anderen Kleinstaat an der Westküste Afrikas nieder, dessen politisches System dem von ihm in Gambia aufgebauten durchaus ähnelt. Präsident Teodoro Obiang regiert das Land seit gut 37 Jahren. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, Wahlen – bei denen er stets weit über 90 Prozent und mitunter sogar über 100 Prozent der Stimmen gewann – manipuliert zu haben. Bodyguards und Polizeikräfte, die etlicher Menschenrechtsvergehen beschuldigt werden, lässt er von israelischen Spezialisten ausbilden. Die Küstenwache des ölreichen Landes übernimmt eine US-Firma. Wie Israel und die USA ist auch Äquatorialguinea nicht dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag beigetreten. Jammeh muss in seinem neuen Exil also keine Verfolgung fürchten.