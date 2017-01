Bauernproteste

Am Montag haben belgische Milchbauern während eines Treffens der EU-Agrarminister in Brüssel gegen Preisdumping durch billiges Milchpulver protestiert. Überkapazitäten bedrohen die Existenz unzähliger Betriebe. Wie das irische Landwirtschaftsonlineportal Agriland festhielt, richteten sich die Proteste auch gegen den geplanten Verkauf großer Milchpulverbestände der EU, der den Preisdruck weiter verschärfen würde. Die Protestierenden forderten die EU auf, Schutzmaßnahmen für die betroffenen Bauern zu ergreifen, und hüllten den Vorplatz des Tagungsgebäudes mit Milchpulver in Weiß. (jW)