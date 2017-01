Neuer Anlauf für Frieden

Foto: Mukhtar Kholdorbekov/Reuters

In der kasachischen Hauptstadt Astana haben am Montag, wie geplant, die Waffenstillstandsgespräche für Syrien begonnen. Beteiligt sind neben den Initiatoren Russland, Türkei und Iran auch die syrische Regierung sowie eine Reihe von oppositionellen Gruppen, darunter die dschihadistische »Armee des Islam« (Dschaisch Al-Islam). Die UNO ist durch ihren Syrien-Gesandten Staffan di Mistura vertreten; die USA schickten nur ihren Botschafter als Beobachter. Von den Gesprächen ausdrücklich ausgeschlossen sind die Milizen »Islamischer Staat« (IS) und »Fatah Al-Scham« (früher Nusra-Front) sowie die kurdischen Kräfte, die von der Türkei als »Terrorgruppen« bezeichnet werden.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, drückte Syriens UN-Botschafter Baschar Al-Dschafari, der in Astana Präsident Baschar Al-Assad vertritt, bei der Konferenzeröffnung am Montag die Hoffnung aus, dass die Gespräche zunächst zu einem Ende der Kämpfe führen. UN-Vermittler de Mistura forderte von den Initianten der Konferenz die Schaffung eines gemeinsamen Mechanismus zur Überwachung einer Waffenruhe. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS wollen Moskau, Ankara und Teheran am Ende der Konferenz einen entsprechenden Plan ankündigen.

Volker Perthes, Chef der von der Deutschen Bundesregierung finanzierten »Stiftung Wissenschaft und Politik«, lobte im Deutschlandfunk am Montag die Rolle, die Russland im Moment spiele. Man könne kritisch darüber diskutieren, was vorher geschehen sei, aber das gelte für jeden internationalen Konflikt. Doch »an diesem Punkt wollen sie das Kämpfen, das Sterben, das Morden beenden, und sie setzen die Möglichkeiten, die sie haben, dafür auch ein«, so Perthes.

Wie niedrig die Erfolgserwartungen in Astana dennoch sind, zeigt der Umstand, dass am Montag als erster symbolischer Erfolg der Konferenz gepriesen wurde, dass Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition sich wenigstens bei der Eröffnungszeremonie im selben Raum aufhielten. Anschließend bezogen die verfeindeten Lager unterschiedliche Konferenzsäle und kommunizieren über Vermittler. Das zweitägige Treffen soll als Auftakt für eine neue Gesprächsrunde dienen, die im Februar unter der Schirmherrschaft der UNO in Genf stattfinden soll.