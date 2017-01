Doppelt vermasselt hält besser

Der mutmaßliche Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri Foto: German police via AP/Montage jW

Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, hätte bereits im Sommer 2011 aus Italien nach Tunesien abgeschoben werden können. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag lagen den Behörden zum damaligen Zeitpunkt die erforderlichen Papiere aus Tunis vor. Statt dessen war Amri wegen diverser Straftaten für vier Jahre inhaftiert worden und nach seiner Entlassung Mitte 2015 über die Schweiz nach Deutschland gelangt. Den Verzicht auf Zwangsausweisung hatten die italienischen Sicherheitsorgane mit der angeblich nicht gesicherten Identität des seinerzeit 18jährigen begründet.

Auffällig: Auch die deutschen Behörden argumentieren bei der Frage, warum man von einer Abschiebung abgesehen hat, mit angeblichen Versäumnissen der Tunesier. Dieser Darstellung widersprach Ende der Vorwoche die Regierung des Maghreb-Staates. Demnach ergaben sich die monatelangen Verzögerungen aufgrund der Übermittlung eines »falschen Namens«. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat dies bestritten und erklärt, alle Informationen, auch die bis zu 14 Aliaspersonalien, seien »lückenlos« weitergegeben worden.

Gleichwohl musste der Minister einräumen, dass die Dokumente ohne Hinweis auf Amris »Gefährderstatus« beantragt wurden. Man habe sich dadurch »keine Beschleunigung« des Vorgangs versprochen. Tatsächlich dauerte es mehr als zwei Monate, bis die Anfrage der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) in Köln überhaupt bei den tunesischen Behörden ankam. Erst zwei Tage nach dem Terrorakt, am 21. Dezember, sind die erforderlichen Papiere in Deutschland eingetroffen. Wieder zwei Tage später wurde der mutmaßliche Attentäter in Mailand von Polizeibeamten erschossen.

Der Welt am Sonntag liegt die Kopie einer beglaubigten Geburtsurkunde Amris vor, die das tunesische Konsulat in Palermo am 24. Juli 2011 ausgestellt und an italienische Behörden übermittelt haben soll. Diese behaupten dagegen, Tunis sei damals einen Nachweis für dessen tunesische Staatsbürgerschaft schuldig geblieben. Wie die Zeitung ferner unter Berufung auf »zwei Informanten« schrieb, sei Amri nach verbüßter Haftstrafe vom italienischen Geheimdienst AISI überwacht worden. Ziel sei es gewesen, den als radikalen Islamisten erkannten Mann als »eine Art Lockvogel« auf seinem Weg in die italienische Dschihadistenszene zu verfolgen. Die Operation sei allerdings gescheitert, weil man Amri aus den Augen verloren habe.

In Deutschland setzte der Tunesier nicht nur seine kriminelle Karriere nahtlos fort, sondern unternahm auch sonst alles, um im radikalislamistischen Milieu Fuß zu fassen. Sein Verhalten entsprach damit dem Typus eines Agent provocateur, als der er offenbar auch für den italienischen Geheimdienst hätte agieren sollen. Amri wechselte während seiner Haft in Italien sechs Mal das Gefängnis. Auch das ist typisch für jemanden, der in Verbrecherkreisen auf sich aufmerksam machen soll. Schließlich hatte man Amri im Juni 2015 aus der Abschiebehaft unter der Auflage auf freien Fuß gesetzt, das Land binnen sieben Tagen zu verlassen.

Am Sonntag hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein computerbasiertes Abwehrsystem namens »Radar« vorgestellt, das es den Fahndern erleichtern soll, »Gefährder« aufzuspüren. Je nach Einschätzung bekommt eine Person eine gelbe, eine orangefarbene oder eine rote Markierung. Nachträglich auf Amri angesetzt, stufte die Software ihn als »hochgefährlich« ein.