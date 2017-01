Animation aus dem Film: Mosche beobachtet als Kind, wie Nazis einen Mann ermorden: »Tödliche Rache« Foto: ZDF/© First Hand Films/Uri Ackermann

Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit

Das Leben von Beate und Serge Klarsfeld

Heute bleiben wir fast monothematisch. Die Geschichte von Beate und Serge Klarsfeld ist eine deutsch-französische Geschichte der besonderen Art. Für die junge deutsche Frau und ihren französischen Mann Serge, dessen Vater als Jude in Auschwitz ermordet wurde, ist es unerträglich, dass ehemalige NS-Funktionsträger in der Bundesrepublik politische Karriere machen. Sie wollen die Vergangenheit öffentlich machen und sie wollen Nazitäter, die unbehelligt in der Bundesrepublik leben, zur Verantwortung ziehen.

Stille Retter

Tausende »rassisch« Verfolgte fliehen aus Nazideutschland ins Ausland, vor allem nach Frankreich. Doch nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1940 beginnt auch hier für sie der Überlebenskampf. Die Verfolgten sind mehr denn je auf Hilfe der nichtjüdischen Bevölkerung angewiesen. D 2016. Regie: Christian Frey, Susanne Wittek.

Tödliche Rache

Mosche Knebels Familie wurde von den Nazis ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er gegen Mörder und polnische Kollaborateure vorzugehen. Als alter Mann macht sich Mosche mit seinen drei Kindern aus Israel auf in die alte Heimat, nach Polen. CH 2015. Regie: Natalie Assouline Terebilo.

Night Will Fall

Hitchcocks Lehrfilm für die Deutschen

1945 entdecken die Alliierten bei ihrem Vorstoß in Europa die ersten Konzentrationslager. Aus dem Entsetzen über die Grausamkeiten entsteht das Bedürfnis, alles zu dokumentieren. Britische, russische und US- Kamerateams beginnen mit ihren Aufnahmen. Renommierte Regisseure wie Alfred Hitchcock und Billy Wilder werden beauftragt, aus dem Rohmaterial Dokumente der Todeslager zu schaffen. Als Teil der psychologischen Kriegsführung sollen die Filme der deutschen Bevölkerung gezeigt werden. Doch während die US-Amerikaner rasch mit einem kurzen Film an die Öffentlichkeit gehen, verzögert sich die Fertigstellung des britischen Films von Alfred Hitchcock. Und es ändern sich die politischen Vorzeichen…

