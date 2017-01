Kämpferischer Sozialist

Heinz Keßler (l.) und General a. D. Fritz Streletz stellen am 20. Mai 2011 in Berlin ihr Buch »Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben« vor Foto: Britta Pedersen/lbn/dpa-Bildfunk

Heinz Keßler wird am 26. Januar 97 Jahre alt. Das allein rechtfertigt, dass Dieter Itzerott – obgleich elf Jahre jünger – ihre Korrespondenz öffentlich macht. Beide kennen sich seit Jahrzehnten. Ihre erste Begegnung fand auf dem V. Parlament der FDJ statt, das war 1955 in Erfurt. Keßler hielt, so Itzerotts Erinnerung, »eine außerordentlich wirkungsvolle und solidarische Verabschiedungsrede für Erich Honecker«.

Ein halbes Jahrhundert später, die DDR existierte nicht mehr, saßen Ex-SED-Generalsekretär Honecker und Ex-DDR-Verteidigungsminister Keßler in Berlin-Moabit in Untersuchungshaft. Dieter Itzerott – im Herbst 1989 als 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Torgau in die Wüste geschickt – eröffnete den Schriftwechsel, der hier bis 1999 wiedergegeben ist. Hinter Gefängnismauern ist jeder auf sich selbst zurückgeworfen. Jedes Zeichen von Zusammengehörigkeit durchbricht die Isolation, in der man sich subjektiv wähnt. Die Briefe, die Itzerott und Keßler wechselten, sind vornehmlich Ausdruck von Solidarität. Es ist ein Gedankenaustausch von Gleichgesinnten über die gesellschaftliche und auch die persönliche Lage, ein klares Wort nicht scheuend. »Egon Krenz hat vorbildlich gekämpft«, schreibt der 72jährige Keßler am 5. August 1992. »Erbärmlich, wenn nicht mehr, ist das Verhalten von Schabowski. Man schämt sich, mit einem solchen Menschen in einer Partei und deren Leitungsgremien gewesen zu sein.«

In allen Briefen zeigt sich Keßler kämpferisch, er weiß, dass er nicht nur sich, sondern die DDR und den Sozialismus verteidigt. »Ja, sie demütigen, verleumden, kriminalisieren uns«, schreibt er, es sei kaum zu ertragen. Er frage sich manchmal, ob es eine Zukunft gebe. »Ich sage ja. Das Wort unserer Vorbilder – trotz alledem! – beflügelt uns.«

Am 17. Juli 1994, Erich Honecker war inzwischen in Chile verstorben und seine »Moabiter Notizen« waren verlegt worden, empfiehlt Keßler Itzerott die Lektüre. »Es lohnt sich, dass man sich damit vertraut macht«, wenngleich er auch die Lesart vorschlägt: »Wir Antifaschisten und Kommunisten sollten immer bemüht sein, unser Handeln auch kritisch zu sehen.«

Obgleich die Sehkraft stetig schwindet (»linkes Auge noch 20 Prozent, rechtes Auge 40 Prozent«, Brief am 1. Oktober 1997), liest und schreibt Keßler im Rahmen des ihm Möglichen. Seine Erinnerungen (»Zur Sache und zur Person«, Edition Ost 1996) schickt er dem Kampfgefährten in Torgau. »Fast 18 Monate habe ich mich gequält. Denke bitte daran, ich bin kein Schriftsteller«, so bittet er am 19. März 1996 um Verständnis. »Sage mir aufrichtig Deine Meinung.«

Der Korrespondenz sind verschiedene Dokumente angefügt, darunter ein Beitrag von Kurt Gossweiler aus der Festschrift zu Keßlers 90. Geburtstag und ein Interview mit Keßler zum 70. Jahrestag der Gründung der FDJ 2016. Damit schließt sich der Kreis, endet dieses interessante zeitgeschichtliche Zeugnis.