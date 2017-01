Nachschlag: Obama-Fake

Motto Obamas: Rede viel von Pressefreiheit, aber bring alle Informanten in den Knast

Autor Sören Brinkmann untersuchte »Obamas Umgang mit der Presse«. Seine Bilanz: Schein und Sein gehen weit auseinander. Erstens: In der Amtszeit Obamas, der anders als Trump ständig die Pressefreiheit pries, gab es mehrere Anklagen und Urteile gegen »Whistle­blower«, darunter Chelsea Manning und Edward Snowden. »Mehr als unter allen seinen Vorgängern.« Zweitens: Der New York Times-Reporter und Pulitzer-Preisträger James Risen stand vor Gericht, weil er seine Quellen schützte und nicht offenlegte. Aus Risens Sicht hat Obama »einen soliden Grundstein« für Repressionen gelegt – Gefängnis für Informanten, weil sie Kontakt zu Reportern suchen, oder Ausspionieren von Journalisten. Brinkmann zitierte Obama: »Sie werden mir vermutlich harte Fragen stellen.« Doch »ohne allzu viele Fragen zu beantworten« habe er die Kämpfe in Afghanistan, Pakistan oder Jemen fortgesetzt und die Drohneneinsätze verzehnfacht. Das positive Selbstbild von seiner Präsidentschaft stammt insofern aus der Presse. (asc)