Neoliberale Transformation

Zu jW vom 9. Januar: »Das Krankenhaus als Fabrik«

Die zutreffende Beschreibung der Kommerzialisierung der Krankenhausarbeit und die aufgezeigten Alternativen wie Abschaffung des DRG-Systems und Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung u. a. möchte ich ergänzen mit dem Hinweis auf die neoliberale Transformation auch der ambulanten Medizin. In den 30 Jahren meiner Arbeit als niedergelassener Arzt habe ich die zunehmend profitorientierte Steuerung der ärztlichen Tätigkeit erfahren. Die Gebührenordnung belohnt technische Leistungen. Sie bewertete persönliche Zuwendung und Einbeziehung von Heilmethoden am Rande der Schulmedizin immer niedriger oder schloss die Kostenübernahme ganz aus. Hinzu kommt der marktkonforme Zugriff auf Gesundheitsdaten, der der Kontrolle der Versicherten und mittels der zentralen Telematikinfrastruktur auch der Ärzte dient. Zwar gibt es noch bewundernswerte Ärzte, die sich ethikbasiert gegen die betriebswirtschaftliche Herrschaft des medizinisch-industriellen Komplexes wehren, aber ohne die Solidarität eines großen Teils aufgeklärter Bevölkerung werden sie aussterben. (…)

Manfred Lotze, Hamburg

Nicht ohne NATO

Zu jW vom 12. Januar: »Für die Zukunft ­kämpfen«

Das ist ein sehr interessanter Beitrag, der die ganze schwierige Problematik einer linken Regierungsbeteiligung unter derzeitigen Bedingungen darlegt. Mit Sicherheit kann in einem solchen Beitrag nicht alles umfangreich behandelt werden. Was hier aber fehlt, ist die Tatsache, dass bei einer Regierungsverantwortung der Linkspartei im Bund von ihr als allererstes eines verlangt wird: die Bündnisverpflichtung gegenüber der NATO. Jenem Bündnis, das überwiegend dafür Verantwortung trägt, dass es diese kriegerischen Konflikte überhaupt gibt, und das insgesamt mit seiner aggressiven Strategie für die Gefährdung des Friedens verantwortlich ist. (…)

Carsten Hanke, Lambrechtshagen

Dreifacher Ausländerhass

Zu jW vom 7./8. Januar: »Berichte vom ­Klassenkampf«

Wofür SPD und Grüne, die AfD bzw. die CDU/CSU stehen – nämlich für einfachen, doppelten bzw. dreifachen Ausländerhass –, dürfte der halbwegs mündige Wähler inzwischen verstanden haben. Aber wo ist für ihn die wählbare linke Bewegung, die sich dem sogenannten Kampf gegen den Terror entschieden widersetzt? Dieser »Kampf« dient einzig den Interessen des Kapitals und spaltet auf Jahre hin unsere Gesellschaft in »gute« Deutsche und »böse« Ausländer (zunächst aus der »dritten Welt«, später auch aus der EU)!

Thomas Klinger, per E-Mail

Einfache Sprache

Zu jW vom 14./15. Januar: »Das Gespenst des Populismus«

Ein Problem des Sozialismus bzw. der Sozialisten ist die Sprache. Kaum ein Arbeiter wird die Abhandlungen, die die sozialistischen Zukunftsaussichten bzw. die Schwächen des Kapitalismus aufzeigen, verstehen, ohne ein Lexikon bereitzuhalten. Die Rechten dagegen – siehe z. B. Donald Trump – bedienen sich einer klaren, einfachen Sprache, die manchmal unter die Gürtellinie geht und Schimpfworte enthält, aber von den »einfachen Leuten« verstanden wird, ohne groß im Lexikon zu blättern. Ob es dabei immer fair oder exakt zugeht, interessiert die meisten nicht, sie haben den Sinn aber »ohne Hochschulbildung« verstanden, auch wenn die Äußerungen von einem Milliardär stammen.

Harald Möller, per E-Mail

Von links besetzen

Zu jW vom 14./15. Januar: »Das Gespenst des Populismus« und zu jW vom 16. Januar: »Keine halben Siege«

Der Artikel von Götz Eisenberg hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Die Stärke der Rechten ist die Schwäche der Linken; wir müssen die soziale Frage von links besetzen; wir brauchen einen linken Populismus. Total richtig! Aber können wir dem »einfachen Mann«, der »normalen Frau« (und allen dazwischen) erklären, warum es in unserer zukünftigen, antikapitalistischen Gesellschaft nicht die Frage gibt »Flüchtlinge rein oder raus« – weil es nämlich keine Flüchtlinge mehr gibt, auch keinen Terrorismus, keine Kriege, keine Altersarmut, kein Hartz IV, keinen Mindestlohn etc., weil das alles Blüten des Kapitalismus sind? Können wir erklären, wie das Produzieren, Verteilen und Konsumieren ohne Markt funktionieren soll? Kann ich mein Auto dann noch behalten, oder muss ich wieder Schlange stehen vor halbleeren Regalen? Und das Allerwichtigste: Können wir unserem Gegenüber erklären – ohne ihm oder ihr nur hohle Phrasen wie Klassenkampf oder Revolution entgegenzuschleudern –, wie er oder sie an dem Aufbau dieser neuen Gesellschaft mitwirken kann?

Ich denke, die Antwort ist doch wohl »nein«! Von daher fordere ich die junge Welt auf, den nächsten Kongress als Utopie-Kongress genau zu diesen Fragen und Antworten zu organisieren.

Peter »Lucki« Lucas, per E-Mail

Großes Fußballerlebnis

Zu jW vom 10. Januar: »Derby of Love«

Zum Wiener Sportklub (WSK) ist doch etwas zu schreiben. Am 1. Oktober 1958, ich war damals 18 Jahre alt und gehörte zu den insgesamt 34.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Wiener Stadion (heute Ernst-Happel-Stadion), spielte der Wiener Sportklub im Rahmen des Europapokals der Landesmeister gegen Juventus Turin. Folgende Mannschaft des WSK besiegte an diesem herrlichen Spätherbstabend die italienische Spitzenmannschaft mit 7:0: Torwart: Rudolf Szanwald (†); Abwehr: Leopold Barschandt (†), Erich Hasenkopf, Alois Jaros (†); Mittelfeld: Heinrich Büllwatsch, Josef Hamerl, Rudolf Oslansky (†); Sturm: Erich Hof (†), Walter Horak, Adolf Knoll, Karl Skerlan; Trainer: Johann Pesser (†). Bis heute gehört dieses Spiel zu meinen großen Fußballerlebnissen!

Dieter Braeg, per E-Mail