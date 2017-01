Antisozialistischer Realismus

Held als Opfer: Andrzej Wajda zeigt Wladyslaw Strzeminski (Boguslaw Linda) als sturen Unangepassten Foto: Anna Wloch/Akson Studio

Ein beinamputierter Künstler hockt vor einer Staffelei und mischt sich Farben zurecht. Als er gerade den ersten Pinselstrich tun will, wird das Licht im Zimmer rot. Draußen vor dem Fenster wird ein riesiges Stalin-Poster aufgezogen. Ärgerlich humpelt der Maler zum Fenster und schneidet mit einem Messer einen Schlitz in das Transparent. Der rote Schein verschwindet, doch der Maler kann sich nicht lange am unverfälschten Sonnenlicht freuen. Sein Schnitt ist auf der Straße beobachtet worden; zwei Polizisten stürmen die Wohnung und nehmen ihn mit zum Staatssicherheitsdienst.

So beginnt »Powidoki« (»Nachbilder«), der letzte Film des im Oktober 90jährig verstorbenen Andrzej Wajda, der jetzt in Polen in die Kinos gekommen ist. Relativ nah an den Fakten erzählt er von den letzten Lebensjahren Wladyslaw Strzeminskis (1893–1952), einem führenden Avantgardekünstler im Polen der Zwischenkriegszeit. In Minsk geboren und zum Pionieroffizier der kaiserlich-russischen Armee ausgebildet, nahm Strzeminski noch während des Ersten Weltkriegs nach schwerer Verwundung ein Kunststudium in Moskau auf. Nach der Revolution arbeitete er mit Malewitsch, Chagall und Lissitzky. Zurück in Polen, gründete er 1932 in Lodz das bis heute bestehende Museum für moderne Kunst – damals das weltweit zweite nach dem MoMA in New York. Nach 1945 wurde er als Dozent an die neugegründete Kunsthochschule in Lodz berufen. Dort geriet er ab 1948 in die Mühlen der neuen Kunstdoktrin namens sozialistischer Realismus.

Die Filmhandlung besteht aus einer Kette administrativer Schikanen, von der Absage der Vorlesung Strzeminskis über seine Entlassung bis hin zum Entzug des Ausweises des Künstlerverbandes – und damit der Möglichkeit, Farben zu kaufen –, schließlich sogar der Lebensmittelkarten. Strzeminski wird nicht als Gegner der neuen Staatsmacht dargestellt, sondern als jemand, der seine Ruhe haben und Bilder malen will. Seine offiziellen Gegenspieler sind als brutal und/oder primitiv gezeichnet: der Kulturminister sagt Strzeminski, als der vor seinem Dienstzimmer auf der Wartebank sitzt, ins Gesicht, solche wie er kämen besser unter die Straßenbahn, die Staatssicherheit schickt Randalierer, die eine Ausstellung mit Bildern von Strzeminskis Studenten demolieren usw. usf. Nach und nach wendet sich seine Umgebung von ihm ab, die Haushälterin nimmt ihm einen bereits hingestellten Teller Suppe weg, weil er sie nicht mehr bezahlen kann. Nicht einmal einen Job als Maler von Propagandaplakaten, den ihm ein Student besorgt hat, kann er behalten; die Leitung der Abteilung Gebrauchsgrafik kündigt ihm als »unserem besten Mitarbeiter« mit einem gewissen Bedauern. Schließlich stirbt Strzeminski im Elend, nicht an Hunger, aber – den Tatsachen gemäß – an Tuberkulose. In einer Szene wischt er Blut, das er in die hohle Hand gespuckt hat, an einer herumliegenden roten Fahne ab.

Dass Wajdas Werk ein Tendenzfilm ist, ist auch polnischen Rezensenten aufgefallen, an deren antikommunistischer Grundeinstellung kein Zweifel besteht. Die Kritikerin der Zeitung Rzeczpospolita schrieb von flachen und eindimensionalen Charakteren, von einem Drehbuch ohne spannungstreibende Konflikte mit von Anfang an eindeutig verteilten Rollen. Dem ist wenig hinzuzufügen.

Trotzdem bleibt der Film in Erinnerung. Erstens wegen der herausragenden schauspielerischen Leistung des Hauptdarstellers Boguslaw Linda. Ansonsten auf die Rolle des toughen Machers in Actionfilmen spezialisiert, spielt Linda hier einen zerbrechlichen Invaliden, dem zum Schluss nur ein bitteres Lächeln angesichts der nächsten Demütigung bleibt. Bei aller handwerklichen Meisterschaft überzeugt die Rolle aber nicht wirklich: Einerseits ist der Machismo des Thrillerdarstellers sublimiert zu einer abstrakten Sturheit, am eigenen Weg festzuhalten. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Gleichwohl rät der Meister seinen Studenten von genau dieser Sturheit ab. Er ist ihnen gegenüber nie Agitator, rät eher zu einer Anpassung, die er persönlich verweigert. Ein unvermittelter Widerspruch. Der Strzeminski des Films ist kein Widerstandskämpfer, er ist gleichzeitig Held und Opfer oder genauer: Held als Opfer. Das passt schlecht zusammen.

Zweiter bleibender Pluspunkt des Films ist die für Wajda charakteristische Sorgfalt in der Rekonstruktion der historischen Szenerie, des Lodz der frühen 50er Jahre: graue Bauten, Ruß und Qualm, Tee aus dem Devisenladen und Antibiotika aus der Schweiz. Der Aufwand an Statisten ist enorm, sei es für eine Maiparade, in der Strzeminskis im Kinderheim lebende Tochter, nachdem sie sich bei ihm umgezogen hat, stolz als Fahnenträgerin mitmarschiert, sei es für eine kurze Szene in einem spärlich bestückten Metzgerladen, wo Strzeminski 100 Gramm Fleischwurst verweigert werden, weil er keine Karten mehr hat. Der Verkaufsraum ist bis zu den Schildern »Invaliden werden außer der Reihe bedient« minutiös rekonstruiert, im Fall des Titelhelden ein besonderer Hohn, im konkreten Fall zu fett und deklamatorisch aufgetragen.

Nachbilder sind in der Optik das, was man sieht, wenn man zum Beispiel die Sonne oder sonst etwas Helles fixiert und dann die Augen schließt: dieselbe Form, aber in den Komplementärfarben. Mit »Nachbilder« hat Wajda einen Film hinterlassen, der selbst ein Nachbild ist. Bei all seinen inhaltlichen Mängeln verweist er auf einen Regisseur, der sein Handwerk absolut beherrschte und in die Kinogeschichte eingegangen ist.