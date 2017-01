»Ich bin schon Präsidentin«

Simbabwes Präsident Robert Mugabe und seine Frau Grace am 25. Mai 2016 in Harare Foto: REUTERS/Philimon Bulawayo

In knapp einem Monat, am 21. Februar, wird Simbabwes Präsident Robert Mugabe 93 Jahre alt. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten laufen bereits. In diesem Jahr sollen sie im Matobo-Nationalpark stattfinden, wo der verhasste Kolonialist und einstige Namensgeber des Landes, Cecil John Rhodes, begraben ist. Doch vielen Simbabwern ist längst nicht mehr nach Feiern zumute. Pastor Patrick Mugadza, der in dem Touristenstädtchen Victoria Falls schon mehrfach mit Ein-Mann-Protesten für Aufsehen gesorgt hatte, prophezeite dem Staatschef jüngst ein baldiges Ableben. Exakt am 17. Oktober werde Mugabe sterben, sagte der Kirchenmann Journalisten – und berief sich auf eine Botschaft von höchster Stelle. In der vergangenen Woche wurden daher Sicherheitskräfte bei Mugadza vorstellig. Zwar vertrat der Anwalt des Pastors, Gift Mtisi, gegenüber der britischen BBC den Standpunkt, die Polizei müsse »beweisen, dass Gott das nicht gesagt hat«, doch sein Mandant befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Es sind derartige Grotesken, die derzeit die Nachrichten aus Simbabwe dominieren. Erst Anfang des Monats hatte das US-Portal Quartz berichtet, die einflussreiche Ehefrau des Staatschefs, Grace Mugabe, wolle 35 lebende Elefanten an China verkaufen, um so Schulden zu begleichen. Tatsächlich waren die Dickhäuter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits ausgeflogen worden. Die für Nationalparks und den Wildbestand zuständige Behörde, die sich mangels staatlicher Zuwendungen selbst tragen muss, erklärte jedoch, mit der Maßnahme seien Mittel für den Naturschutz generiert worden.

Hinter dem Vorhang des Absurden verbirgt sich ein immer intensiver werdender Machtkampf innerhalb der Regierungspartei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF). Es geht um die Nachfolge Mugabes. Offiziell wurde der seit fast 37 Jahren regierende Staatschef von der Partei im Dezember auch für die nächsten Wahlen im kommenden Jahr als Spitzenkandidat nominiert. Gewinnt Mugabe dann, könnte er seinem Land bis zum biblischen Alter von 99 Jahren vorstehen. Doch nicht nur Pastor Mugadza spekuliert auf ein früheres Ende, auch innerhalb der ZANU-PF bringen sich die Aspiranten in Stellung.

Chancenreichster Kandidat für die Mugabe-Nachfolge war lange Zeit Vizepräsident Emmerson Mnangagwa. Doch der gerät immer mehr aufs Abstellgleis. Zuletzt hatte ihn Hochschulbildungsminister und ZANU-PF-Politbüromitglied Jonathan Moyo öffentlich attackiert. Moyo gehört dem Lager innerhalb der Regierungspartei an, an dessen Spitze sich eine Frau mit bestem Kontakt zum Staatschef etabliert hat: Grace Mugabe. Die erst 51jährige Präsidentengattin hat bereits etliche Verwandte und Loyalisten in der mit 41 Ministerien gigantischen Regierung plaziert und sich zur Vorsitzenden der ZANU-PF-Frauenliga aufgeschwungen. Ihr Aufstieg schien unaufhaltsam, doch auch gegen »Madame Grace« regt sich innerparteilicher Protest. Ihr Ziel, auf dem Parteitag im Dezember mittels einer Frauenquote neben Mnangagwa zur zweiten Vizepräsidentin aufzusteigen, scheiterte. »Ich bin die Frau des Präsidenten, ich bin schon Präsidentin«, soll Mugabe daraufhin einer regionalen Frauenliga-Funktionärin gesagt haben, berichtete die in der Hauptstadt Harare erscheinende Tageszeitung News Day.

Dass die Partei dem Langzeitpräsidenten eine weitere Amtszeit gewähren will, hilft dessen Frau, ihre Machtbasis weiter auszubauen. Als entschiedenster Gegner dieses Plans haben sich jedoch die »Kriegsveteranen« herausgestellt. Die ursprünglich aus ehemaligen Kämpfern der Unabhängigkeitsbewegung zusammengesetzte inoffizielle Miliz der ZANU-PF war in früheren Wahlkämpfen eine der wichtigsten Waffen Mugabes. Im Juli jedoch wandten sich die Veteranen vom Staatschef ab und forderten dessen Rücktritt. Seine erneute Aufstellung als Spitzenkandidat bezeichnete Veteranen-Generalsekretär Victor Matemadanda Ende Dezember als »Verrücktheit«. Bis zum Februar werde seine Organisation einen anderen Präsidentschaftskandidaten benennen. »Kein Simbabwer, dessen Kopf richtig auf den Körper geschraubt ist, setzt sein Vertrauen für fünf Jahre in einen alten Mann, der 100 Jahre alt ist, wenn seine Amtszeit endet«, so Matemadanda.

Das von einer chronischen Wirtschaftskrise geschwächte und erst in der vergangenen Woche erneut mit US-Sanktionen belegte Land bleibt so paralysiert. Am Donnerstag berichtete News Day, dass sämtliche 45 Auslandsbotschaften Simbabwes wegen ausstehender Mietzahlungen von der Räumung bedroht sind. Das hatte ein Sekretär des Außenministeriums im Parlament erklärt. Einen der wenigen Lichtblicke vermeldete dagegen vor anderthalb Wochen ausgerechnet die Weltbank. Sie prognostizierte Simbabwe in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent – was mehr als doppelt so hoch wäre, wie das von Finanzminister Patrick Chinamasa im Haushalt zugrunde gelegte. Dass jegliche Prophezeiungen jedoch mit Vorsicht zu genießen sind, ist inzwischen selbst simbabwischen Pastoren bekannt.